王毅：美倡戰略競爭危及中美關係 促美落實「四不一無意」

中國外長王毅22日在亞洲協會紐約總部發表「中美新時代正確相處之道」的主旨演講。（新華社）

正在美國出席聯合國大會的中國外交部長王毅 ，當地時間22日在美國亞洲協會紐約總部發表演說，稱美方所謂的「戰略競爭」危及中美關係。王毅表示，美方現在要做的，就是切實把拜登 總統的「四不一無意」表態落實到位。

新華社報導，王毅當天在亞洲協會紐約總部發表「中美新時代正確相處之道」的主旨演講。王毅表示，這幾年，中美關係徘徊在建交後的低谷。兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被歪曲，對話溝通的渠道被堵塞，所謂的「戰略競爭」正在以危險的方式定義、影響中美關係，給兩國人民和世界各國的未來帶來巨大的變數。

據報導，王毅表示，習近平主席和拜登總統都認為中美關係只能搞好不能搞壞，都認為中美不應該衝突對抗，都主張兩國加強交流合作。世人都期待美方能把拜登總統「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意與中國發生衝突）重要表態真正落實在行動上。但美方炮製莫須有的「民主對抗威權」敘事，把中國定義為「最主要對手」和「最嚴峻長期挑戰」，執意允許眾議長訪台，持續對華貿易戰，在涉及中國核心利益和發展權益問題上不斷挑釁，似乎並沒有把領導人穩定雙邊關係的政治意願轉化為合乎邏輯的政策。

報導稱，王毅說，根本癥結還是美方對中國、對世界、對自己的認知出了偏差。無論是挑動「全面對抗」，還是鼓吹「戰略競爭」，都偏離了中美關係的正確軌道。這種偏離是危險的，代價也將是高昂的。美國如果沿著零和博弈的思維處理中美關係，繼續用「政治正確」來誤導對華政策，不僅解決不了自身的問題，還會使中美關係走向衝突對抗的終點。

報導指出，王毅表示，中國不會成為另一個美國，美國也無法按自己的好惡改變中國，雙方誰也打倒不了誰，需要尊重彼此的選擇。他說，夥伴還是對手，合作還是對抗，這是中美關係的根本性問題，不能犯顛覆性錯誤。把中國當作假想敵，形成所謂「威脅膨脹」，是典型的過度焦慮。用傳統大國走過的老路來預測中國，將形成嚴重誤判。模仿當年對蘇聯的遏制來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣遊戲來圍堵中國，注定是徒勞的。

另外，王毅當天還會見了烏克蘭 外長庫列巴，王毅表示，作為負責任大國和安理會常任理事國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。我們始終站在和平一邊，將繼續發揮建設性作用。