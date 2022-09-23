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美電動車補貼歧視 中揚言採措施維權

記者葉文義／綜合報導
中國商務部新聞發言人束玨婷22日指出，中方對美方近期通過的「通貨膨脹削減法案」中有關歧視性電動汽車補貼條款表示關切。（取材自新華網）
中國商務部新聞發言人束玨婷22日指出，中方對美方近期通過的「通貨膨脹削減法案」中有關歧視性電動汽車補貼條款表示關切。（取材自新華網）

商務部新聞發言人束玨婷22日在例行新聞發布會上指出，中方對美方近期通過的「通貨膨脹削減法案」中有關歧視性電動汽車補貼條款表示關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。

束玨婷表示，注意到已經有其他世貿組織成員對美方的措施表達嚴重關切。美國作為世貿組織成員，應以符合世貿組織規則的方式實施相關投資政策，維護公平競爭的貿易秩序。她還稱，中方將持續追蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身合法權益。

經濟觀察網報導指出，從法案來看，在新能源汽車領域，美國將會加大對其本土的扶持以及對中國等國家的限制措施。

根據規定，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的消費者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免。要求車輛最終組裝必須在美國本土，或是與美國簽署自貿協定的國家進行，且電動車電池的原材料占比40％以上必須來自北美。

且從2024年開始，電池成分中包含任何產自「特別關注國」名單中的國家，將不再適用補貼，名單中包括中國。

對此，此前比亞迪董秘李黔在社交平台上表示，在電動車行業，美國現在還處在初級階段，靠加大補貼來扶持，而中國已經完全從政策驅動轉向市場驅動。李黔還認為，中國電動車行業多年來就是在不斷廝殺中發展的，即使美國不用中國的電池，轉而選擇南韓，也無法擺脫對中國電池材料供應鏈的依賴。

電動車 歧視 汽車

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