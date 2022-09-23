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中批美升息：美濫用美元霸權成癮 「讓世界經濟雪上霜」

中國新聞組／北京23日電
中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮。(取材自新華網)
中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮。(取材自新華網)

美國聯準會近日宣布升息3碼，中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮，透過貨幣政策激進調整，挑起市場震盪、收割他國財富，成為世界經濟一大亂源。

央視新聞昨日以「濫用美元霸權成癮美國洗劫全球財富」為題，以近6分半專題報導美國聯準會升息對於經濟帶來的影響。報導痛批，美國濫用美元霸權成癮，需要提振經濟時，透過量化寬鬆等非常手段為市場注入流動性，刺激美國經濟成長；通貨膨脹高漲時，透過升息緊縮進行抑制，吸引國際資本回流美國。

環球時報昨日以「美國生病他國吃藥！美聯儲再加息威脅全球，將引發加息海嘯」為題，批評美國聯準會透過激進舉措遏制美國高通膨，不斷加息以及由此帶來的美元節節攀升，將加重發展中國家債務危機，奪走新興市場國家投資，放大多國央行通膨難題，給世界經濟雪上加霜。

報導引述財信研究院副院長伍超明意見表示，美國聯準會升息會進一步加劇全球資本市場動盪，增加新興市場國家金融危機發生概率，也會加大全球經濟衰退風險；美國聯準會升息是美國以全球經濟衰退風險為代價，以換取降低其國內通膨水準。

中國外交部發言人趙立堅昨天批評稱，美國為解決自身通膨，聯準會多輪大幅升息，美元迅速升值，導致全球36種貨幣至少貶值十分之一，令大量發展中國家被迫吞下本幣貶值、資金外逃、融資和償債成本攀升、輸入型通膨導致經濟衰退，無數家庭一夜致貧，讓本已復甦乏力的世界經濟雪上加霜。

環球網則是引述香港南華早報9月18日的文章，「原題：先是日本，現在輪到了中國：美國再次訴諸經濟打壓對手的戰術」，1985年9月22日，當時的五國集團財長們在紐約簽訂了廣場協議，美元兌日元和歐洲主要貨幣的匯率大幅貶值。自此之後，美國對於這種打壓對手的戰術樂此不疲。

文章稱，37年後的9月22日，日本時至今日才幾乎擺脫廣場協議帶來的通貨緊縮的影響。儘管中國成功保護自己免受類似貨幣攻擊，但現在卻面臨著其他經濟武器的包圍。

文章指出，華盛頓無法針對中國使用類似於廣場協議的武器，中國聰明地保持了匯率管控，但美國政府找到了其他武器。在保護「經濟安全」外衣的偽裝下，美國及其部分盟友開始談論「讓製造業重新回流美國」，並付諸行動。

另外，高盛集團預計中國至少在明年第一季仍會持續堅持嚴格的防疫「清零」政策，這將拖累經濟和房地產，高盛並大幅下調對中國明年經濟增長的預測至4.5%。

聯準會 升息 貨幣

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