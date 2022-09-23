中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談

中國外長王毅（左）21日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）會面。(取材自中國外交部官網)

中國外長王毅 21日在美國與俄國外長拉夫羅夫見面，除針對烏克蘭問題各自說明既有立場及交換朝鮮半島意見，王毅還表示，中俄作為安理會常任理事國和負責任大國，理應發揮應有作用，雙方要深化戰略協作，共同反對單邊主義與強權政治；俄方則指出中俄外長批評華府在台海的挑釁。

據中國外交部官網，對烏克蘭問題，王毅強調中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。拉夫羅夫則強調安全不可分割，俄方仍願通過對話和談判解決問題。

王毅表示，雖然聯合國 位於美國，但聯合國本身屬於所有人。俄羅斯 是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。

王毅還稱，雙方要深化戰略協作，推進務實合作，參與全球治理，推動國際秩序朝著更公正合理的方向發展，共同反對單邊主義、強權政治，為發展中國家、中小國家主持公道。

在新浪微博，眾多中國網民嘲諷俄羅斯，要求政府為了國家利益，在俄烏之間保持中立。網民「之偃之偃」寫道，俄羅斯必敗！普亭必敗！「特別軍事行動居然變成了衛國戰爭，（這是）二戰以來世界上最大的笑話。」網民「偷著樂Fy」留言：只有走投無路的時候才「豁出去」。還有網民說，中國政府應該從本國利益出發，不要幫普亭，保持中立。

另據俄羅斯駐北京使館消息，中俄外長表示對雙邊關係發展的力度和廣闊前景充滿信心。雙方討論了雙邊、全球和地區議程的熱點問題，「尖銳地批評了華府的破壞性外交政策，特別是其在台灣海峽進行的挑釁活動，並談到了烏克蘭、阿富汗、朝鮮半島局勢和遵守核不擴散制度等話題」。

另外，自由亞洲電台報導，俄烏戰事膠著，俄羅斯總統普亭近來宣布徵召30萬預備役後，傳出俄國出現富人外逃潮，引發中國網民熱議。