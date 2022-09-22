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封控嚇跑人才、資金？紐時：歐企對投資中國漸失興趣

中國新聞組／北京22日電
中國嚴格的疫情控制政策，令歐洲企業投資中國卻步。圖為內蒙古呼和浩特市的醫護人員，步入遭封管的小區。（中新社）
中國嚴格的疫情控制政策，令歐洲企業投資中國卻步。圖為內蒙古呼和浩特市的醫護人員，步入遭封管的小區。（中新社）

中國商務部日前公布外商直接投資（FDI）金額達到8927.4億人民幣，中媒更稱「歐洲製造業已轉移到中國」。但美媒提出三份外商報告顯示，歐企在中國投資急劇下降，「除了最大的歐洲企業，大家都在失去興趣」。歐盟商會主席伍德克更直言，中國已不再想當世界工廠。

紐約時報中文網報導，有三份最新報告顯示，歐洲企業在中國的投資急劇下降，僅限於少數幾家跨國公司。中國歐盟商會近期發布報告表示，因中國因疫嚴格限制國際旅行，歐洲企業對於從海外派遣高階主管和員工到中國的困難感到沮喪。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，自疫情開始以來，沒有新的歐洲企業進入中國市場，除了最大的歐洲企業，大家都在失去興趣；「他們甚至不想考慮中國」。

中國瑞典商會近期也發布調查報告，同樣發現許多成員對中國的投資環境感到悲觀；包括嚴格的疫情控制、對來自海外的人士實施隔離及對國際旅行的其他限制。

此外，紐約研究公司榮鼎諮詢分析顯示，來自歐盟和英國對中國的投資大幅下降，數據顯示，今年上半年，這些投資降至略低於20億美元，而去年上半年為48億元。

德國之聲報導，德國通風機械製造商依必安派特在中國已耕耘近30年，今年該公司在西安、上海生產基地遭到封控重創。總經理紐恩貝格指出，「這種不確定性才是我們面臨的最嚴重問題，我們難以安排計畫」。

在上海經營企業諮詢的貝特豪森說，現在幾乎沒法再讓外國人才來中國，因為他們聽說過疫情封城的事，有家室的人現在都不適合到中國。

國際地緣政治也惡化歐洲企業在華營商環境，不論是台海局勢緊張，還是新疆人權狀況，都加重歐洲企業對中國業務的疑慮，也擔心在中國做生意有損企業形象。

投資 歐盟 疫情

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