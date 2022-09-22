習能帶頭？ 中共推進幹部「能上能下」 20大恐掀人事風暴

中共中央辦公廳日前印發「推進領導幹部能上能下規定」，或預示20十大人事風暴即將到來（路透）

二十大 前夕，一份「推進領導幹部能上能下」規定引發揣測，規定列出幹部不適宜擔任現職的15種情況，要求「暢通幹部下的渠道」。分析認為這或許預示二十大人事風暴即將到來。法媒直言，引起議論的核心是領導人能不能解決「能下」的問題，「能上能下，習近平 能帶頭嗎？」

新華社報導，中共 中央辦公廳日前印發「推進領導幹部能上能下規定」，這項規定於2015年發布、今年8月經中共中央政治局常委會修訂，中共中央辦公廳本月8日對外發布，即日起實施。

據表示，這項規定的重點是要解決領導幹部「能下」的問題，並列出幹部不適宜擔任現職的15種情況，要求「暢通幹部下的渠道」，適用範圍涵蓋廣。

「能上能下」規定公布之際正逢中共領導層人事換屆的第20次全國代表大會10月16日召開前夕，外界因此對此時公布這項規定揣測紛紛。

香港01今天引述不具名觀察人士透露，中共二十大人事變動幅度會很大，這項規定的推出，可能預示二十大人事風暴即將到來。

報導表示，中共中央辦公廳2015年印發的試行規定中，第4條、第5條、第6條對於到齡退休、任期屆滿等有明確規定。但是新公布的能上能下規定中，與到齡退休、任期屆滿相關的條款都已不見。這或許預示著以往外界管窺中共人事變化的一些「規則」，不再一成不變，而是以政治需求為導向，根據時局打破常規。

法廣網引述觀察人士意見指出，引起議論的核心問題是中共領導人本人能不能解決「能下」的問題，領導人能下，其他人的問題迎刃而解。

現在的問題是，習近平不準備下，黨內其他領導人也不願意下，所以出這個文件，要解決能下的問題，其實是要解決除了習近平以外的其他中共各級領導幹部的「能下」的問題。

該規定第四條點明「解決能下問題」，而且要求以習思想為指導來解決能下的問題，一些觀察人士恍然大悟，黨的最高領導人習近平應不在此列，其他人概莫能外。

此刻出台「規定」，說明黨內暗涌不斷，對習不滿的人不少，因此，要出這個『規定』來壓制。