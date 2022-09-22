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聯準會再升息 中國央視痛批：美國濫用美元霸權成癮

中央社／北京22日電
中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮。(取材自新華網)
中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮。(取材自新華網)

美國聯準會當地時間21日宣布升息3碼。中國官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮，透過貨幣政策激進調整，挑起市場震盪、收割他國財富，成為世界經濟一大亂源。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間21日宣布升息3碼，聯邦基金利率目標區間上調到3.00%至3.25%間，符合市場預期。這是美國聯準會今年以來第5次升息，也是連續第3次升息3碼。

央視新聞22日以「濫用美元霸權成癮美國洗劫全球財富」為題，以近6分半專題報導美國聯準會升息對於經濟帶來的影響。

報導痛批，美國濫用美元霸權成癮，需要提振經濟時，透過量化寬鬆等非常手段為市場注入流動性，刺激美國經濟成長；通貨膨脹高漲時，透過升息緊縮進行抑制，吸引國際資本回流美國。

美國挑起市場震盪、週而復始收割他國財富，「薅全世界羊毛，成為世界經濟一大亂源」。美元在人為操縱下，透過先降息、後升息的操作，在一個週期內完成一次超發美元流出到回流美國本土的貨幣潮汐運動，一遍遍地收割全球財富。

報導提到，美元霸權恐也走到最後的狂歡，因為「薅羊毛」效果大不如前，原因包括新興市場和發展中經濟體對美國財政和貨幣政策高度警惕，不同國家間存在協調機制或應急儲備安排；更重要的是，各國都看到了美元霸權惡果，一些國家正透過推動雙邊貨幣協議和外匯儲備資產多元化，探索去美元化路徑。

環球時報22日以「美國生病他國吃藥！美聯儲再加息威脅全球，將引發加息海嘯」為題，批評美國聯準會透過激進舉措遏制美國高通膨，不斷加息以及由此帶來的美元節節攀升，將加重發展中國家債務危機，奪走新興市場國家投資，放大多國央行通膨難題，給世界經濟雪上加霜。

報導引述財信研究院副院長伍超明意見表示，美國聯準會升息會進一步加劇全球資本市場動盪，增加新興市場國家金融危機發生概率，也會加大全球經濟衰退風險；美國聯準會升息是美國以全球經濟衰退風險為代價，以換取降低其國內通膨水準。

升息 聯準會 貨幣

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