繼中國移動、中國電信後 中聯通遭美制裁

中國聯通被FCC列入黑名單。(路透)

繼中國移動和中國電信之後，美國聯邦傳播委員會（FCC）20日宣布將中國聯通列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」的清單。中國外交部發言人汪文斌指出，這是美方藉口所謂國家安全，濫用國家力量，無理打壓中國企業的又一案例。

一同被FCC拉入黑名單的還有「中國太平洋網路公司」（Pacific Networks）及其全資子公司「信通」（ComNet）。加上之前已被點名的中國移動和中國電信，中國三大電信運營商全部上榜。

德國 之聲報導，FCC表示，以上公司受到政府的操作、影響和控制，構成國家安全隱患。此外，對它們的擔憂還在於，這些企業必須服從政府竊取通信的指令而無力反駁。

FCC主席羅森沃塞（Jessica Rosenworcel）說，對於保護美國通信網絡不受來自外國的安全威脅，該舉措十分重要。她表示，「我們正在採取更多措施關閉向這些公司敞開的大門」。

財聯社報導，去年3月，FCC將華為、中興、海能達、海康威視和大華股份這五家中企列入清單。今年3月，中國電信和中國移動被列入清單，現在則是中國聯通。

這項制裁是FCC依據2019年頒布的一項旨在保護美國通信網路安全的法律實施的，進入清單的公司被認定對美國國家通信安全構成威脅。

列入清單名單意味著FCC每年80億美元的服務基金將不得被用於購買或維護這些公司的產品。該基金用於支援農村地區、低收入 消費者以及學校、圖書館和醫院等設施的電信設備。

對於美方制裁中國企業的行為，中國駐華盛頓大使館 在今年早些時候表示，FCC濫用國家權力，在沒有事實根據的情況下，惡意攻擊中國電信運營商，美國應立即停止對中國公司的無理打壓。

中國外交部發言人汪文斌21日表示，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。