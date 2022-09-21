急了？ 澳洲總理去英國不忘喊話 籲中國取消制裁

澳洲總理艾班尼斯(左二)出席英國女王葬禮後，向中國喊話。他稱若想要改善中澳關係，中國必須取消對澳洲的貿易「制裁」。（路透）

來自各國約500名政要出席英國女王 伊麗莎白二世的葬禮，然而澳洲 總理艾班尼斯在出席英國女王葬禮後，做的第一件事就是向中國喊話。他稱若想要改善中澳關係，中國必須尊重澳方的價值觀，取消對澳的貿易「制裁」。

艾班尼斯在接受英媒BBC採訪時說：「這是兩敗俱傷的局面，中國傷害了澳洲的經濟和就業 ，同時也傷害了自身，因為它失去獲得澳洲優質產品的機會。」2021年，澳對華葡萄酒出口額下滑97%，牛肉、大麥等也受到較大影響。

國防時報看點報導，專家分析，這是澳洲「急了」的表現，因為澳洲高度依賴對華出口，中國商務部數據顯示，其2021年總貿易順差為1294.8億澳元（約866.8億美元），單就中國的數額就達到834億澳元，占比約三分之二，對華順差高居世界首位。

艾班尼斯表示，「我們希望有良好的中澳關係，但我們同時要能夠為自己的民主發聲」。國防時報看點認為這是典型的「軍事政治靠美國，經濟貿易靠中國」，但是，想從中國獲得好處，又想繼續施行對華強硬的政策，「天底下哪有這麼好的事？」

自澳前總理莫里森執政以來，中澳關係逐漸降至冰點。莫里森政府認為，美西方陣營才是他們的「歸宿」，為了迎合美國，莫里森多次發聲抹黑中國，夥同多國用行動表達出激烈的「反華」情緒，導致中澳關係急轉直下。

對於改善中澳關係，中方曾提出四點：一是澳方要堅持視中國為夥伴而不是對手；二是要堅持求同存異的相處之道；三是堅持不針對也不受制於第三方；四是要堅持構建積極務實社會民意基礎。

對此，艾班尼斯表示，不會就中方提出的建議作回應，也不會改變現階段的立場，「我們只回應自己的國家利益」。

而前些日子，一則「中國暫停進口澳洲牛肉產品」的非官方消息卻讓艾班尼斯「慌了神」，他第一時間發聲，稱中國沒有任何理由和藉口這樣做，隨後又得知只是假消息。