英女王葬禮 王岐山戴口罩受矚目 英副相感謝他出席

王岐山戴口罩瞻仰英女王靈柩受矚目。（路透）

應英國 政府邀請，中國國家主席習近平 特別代表、國家副主席王岐山出席伊麗莎白二世葬禮，英副首相代表英國政府感謝王岐山參加。早前中方代表團因英國國會議員被北京制裁而一度被禁止瞻仰女王靈柩，而參加葬禮的各國政要中只有中方全程戴口罩 ，顯得突兀，有網友認為這是表態支持習近平的「清零」政策。

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新華社報導，當地時間18日下午，王岐山前往英國議會大廈，參加女王遺體告別儀式，瞻仰靈柩。19日上午，王岐山與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在威斯敏斯特大教堂舉行的女王國葬儀式。

王岐山向英方表示，謹向查理三世國王轉達習近平主席及中國政府和人民對女王逝世的哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

中國國家副主席王岐山19日出席伊麗莎白二世女王葬禮。王岐山身後是隨從劉曉明。（Getty Images）

查理三世國王向中方轉達口信，感謝和歡迎王岐山副主席作為習近平主席特別代表來英國參加女王葬禮，希望今後能夠繼續同中方開展在可持續發展及其他各領域的合作。

英副首相科菲代表英國政府感謝王岐山專程參加女王葬禮，希望與中國進一步加強在經貿、環保、氣變及多邊事務等領域的合作。

美國之音報導指出，早前有消息指中方代表團因為英國國會議員被北京制裁而被禁止瞻仰英女王靈柩，但在18日情況出現180度轉變，王岐山獲得英國方面准許瞻仰女王靈柩。

先前有報導指，中國政府代表團因為中方制裁英國議員，被英國國會下議院議長禁止瞻仰英女王靈柩。

王岐山作為中國國家主席習近平的特別代表，在18日到達倫敦，並在英國時間傍晚近6時出現在西敏廳。他身穿黑色衣服，戴著印有中國五星旗的口罩，同行的還有三名中國官員。

北京去年制裁九名英國公民，包括七名英國國會議員，因為他們批評新疆人權狀況。其後，中方官員被禁止進入英國國會。

另據中央社報導，王岐山一行戴口罩上引起熱議，對於必須嚴格遵守防疫政策的中國民眾來說，王岐山若不戴口罩，可能會引來對當前防疫措施必要性的強烈質疑。