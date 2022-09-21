柬埔寨升級雲壤海軍基地 擬引進中製軍艦

中國無償捐贈「鐵桿兄弟」柬埔寨軍方150輛軍車等現代化武器軍需。（取材自柬中時報）

柬埔寨副總理兼國防部 長狄班20日透露，在雲壤海軍基地完成升級改造後，柬埔寨國防部將引進配備導彈的軍艦。該基地升級改造計畫自媒體報導中方代為施工後，西方一直質疑雲壤基地將成為解放軍 海軍的前進基地。此外，柬埔寨當前尚無自製軍艦及裝備導彈的能力，外界咸認柬埔寨將引進中國製的軍艦。

柬中時報報導，柬埔寨國防部長狄班是在中國國防部援助柬埔寨國防部物資交接儀式上透露上述消息。

他表示，「雲壤海軍基地完成升級改造後，還有很多技術性問題，尤其是如何使用現代化軍艦。裝在裡面（軍艦）的導彈必須嚴格按照操作規程，我們不能隨便發射。」

中國援助雲壤海軍基地升級改造項目於今年6月舉行開工儀式。狄班表示，雲壤基地改造旨在加強海軍維護海洋領土完整的能力，符合柬埔寨的實際需求，不會對任何國家造成威脅。

狄班說，柬中兩國是同呼吸、共患難的鐵桿兄弟。感謝中國國防部長期提供的有力支持和幫助，尤其是無償援助雲壤軍事基地升級改造，提供現代武器裝備、新冠疫苗，以及9月初交付的150輛汽車 。狄班表示，中國的援助從來沒有附加任何條件。

狄班表示，柬埔寨國防部將堅定不移地支持一個中國原則。希望柬中兩國兩軍通過開展聯合軍事演習等專案，進一步加強兩國軍事合作。

狄班指出，在中國的幫助下，柬埔寨軍事能力不斷提高，武器裝備越來越先進。他提醒各部隊重視養護這些武器裝備，熟悉武器裝備性能，熟練操控武器裝備，這樣才能打上勝仗。

20日上午，中國國防部無償援助柬埔寨國防部物資交接儀式在中國援建東盟軍用槍射擊比賽場舉行。出席交接儀式的中國駐柬埔寨大使王文天表示：此次援助的軍事物資，涵蓋多種柬埔寨軍 特別是憲兵部隊亟需的武器裝備器材。

他說，中方衷心願意幫助柬埔寨王家軍不斷提升軍事能力，加強武器裝備和軍事設施現代化建設，有效維護國家安全和地區穩定。