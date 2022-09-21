教廷駐港辦公室計畫遷至北京 正等中方回應

梵蒂岡國務卿帕洛林稱，計畫將駐香港辦公室遷至北京。（ Getty Images資料照片）

梵蒂岡國務卿帕洛林日前向義大利媒體透露，教廷計畫將駐香港辦公室遷至北京 ，教廷持續向中國提出此一想法，正等候北京回應，但尚未得到回音。

中央社引述義大利信使報報導，帕洛林日前出訪哈薩克 時在會場外簡短受訪。對於教廷是否已準備好把香港辦公室搬到北京，帕洛林說，他不認為這是一個新想法，教廷一直都在提，「我們正在等待來自北京的信號，此一信號尚未來到」。

信使報記者追問，教廷在台灣設有使館並有全面外交關係，是否將因此關閉或降級駐台使館？帕洛林表示，「現階段一切保持原狀」。

天主教通訊社19日以「教宗 向中國伸手」為題報導，儘管天主教教宗方濟各與中國國家主席習近平日前同時出訪哈薩克時未會晤，但梵中關係「某些發展不容忽視」，帕洛林正積極推動在北京派駐代表。

教廷目前在香港以考察團名義派駐代表，今年1月前任駐港代表被調離後懸缺近半年，到七月教廷才任命新的駐港代表桑傑士。

天主教通訊社說，若教廷將駐港辦公室遷至北京，代表教廷與中國1951年斷交後，首度重新建立外交對話渠道。考察團不是使館，對教廷帶來的負擔較小，若教廷要在北京設立使館，就必須關閉在台北的大使館，並與台灣斷交。

教宗方濟各出訪哈薩克時稱自己已「準備好去中國」，天主教通訊社指出，消息人士透露，教宗和習近平原本「理論上」有機會在哈薩克會面，其他管道也證實，教廷和中國駐義大利大使館為此事進行了一系列接觸。

儘管教宗方濟各與習近平最後未能會晤，但報導認為，梵蒂岡和中國關係仍有幾個趨近徵兆，其一是中國外交部發言人毛寧曾公開表示「中梵保持良好溝通」，其二是教廷代表團8月28日到9月2日前往中國天津談判，每兩年屆期一次的梵中主教任命臨時性協議今年將續約。

參與談判的教廷人士透露，梵中續簽的協議不會修正任何內文，因此中方將不受限制繼續對包括天主教等各宗教施壓，同時教宗也將持續堅持對話之路。