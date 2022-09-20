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中俄戰略安全磋商 楊潔篪：持續深化協作

記者賴錦宏／綜合報導
中共外事辦主任楊潔篪19日主持中俄第17輪戰略安全磋商，就兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等，與俄方溝通。(取材自新華網)
中共外事辦主任楊潔篪19日主持中俄第17輪戰略安全磋商，就兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等，與俄方溝通。(取材自新華網)

在中俄領導人會晤（習普會）後不久，兩國高層即舉行戰略安全磋商，強調支持彼此走符合本國國情發展道路，共同維護全球戰略穩定。中共外事辦主任楊潔篪表明，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作。俄方則再度提及「堅持一個中國原則」。

據中國外交部發布，楊潔篪19日在福建與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫，主持中俄第17輪戰略安全磋商，就兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等溝通。

楊潔篪表示，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭近年來戰略引領下，中俄關係始終保持蓬勃發展。兩國持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

帕特魯舍夫表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有堅實的兩國民意基礎。「俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措」。他並稱，俄方始終視發展對中關係為優先外交方向，願同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。

楊潔篪 俄羅斯 普亭

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