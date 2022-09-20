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「歐洲製造業已轉移中國」 歐企湧入中 德荷英法占87％

中國新聞組／北京20日電
中國今年前8月實際使用外資金額為8927.4億元人民幣；而根據智庫Rhodium最新報告顯示，歐洲對華直接投資變得更集中，過去4年，德荷英法等4國投資金額占歐洲對華投資總額87％。（新華社）
中國今年前8月實際使用外資金額為8927.4億元人民幣；而根據智庫Rhodium最新報告顯示，歐洲對華直接投資變得更集中，過去4年，德荷英法等4國投資金額占歐洲對華投資總額87％。（新華社）

中國商務部19日公布，今年1-8月中國外商直接投資（FDI）金額達到8927.4億元（人民幣，下同，約1274.1億美元），按可比口徑同比增長16.4%。另據研究機構Rhodium報告顯示，歐洲對華直接投資更集中，過去4年，德荷英法等4國平均占比高達87％，較10年前的69％明顯提高。據此，有媒體稱「歐洲製造業已轉移到中國」。

上述數據顯示在疫情、地緣局勢導致的全球供應鏈衝擊下，製造業外商投資加速湧入中國，高技術製造業FDI更是一枝獨秀。從外資來源地看，南韓投資增長最快，1-8月同比增速58.9%，德國、英國投資也分別增長30.3%和26.8%。

文匯報報導，商務部數據顯示，按美元計，1-8月中國實際使用外資金額為1384.1億美元，增長20.2%，增速較1-7月收窄1.3個百分點。

今年3月以來，FDI同比增速逐月回落，服務業外資流入放緩或是主要拖累。1-8月服務業實際使用外資增長8.7%，低於1-7月1.3個百分點。

相比之下，高技術產業FDI增速加快，1-8月高技術產業FDI同比增長33.6%，高於1-7月1.6個百分點。這受益於高技術服務業FDI的持續增長，以及製造業外商投資加速湧入。1-8月，高技術服務業FDI同比增長31%，高技術製造業FDI增速則從去年全年約10%的水平，提升到1-8月43.1%。

從來源地看，南韓、德國、日本、英國實際對中國投資分別增長58.9％、30.3％、26.8％、17.2％（含通過自由港投資數據）。

國家發改委表示，中國將加大製造業引資力度，抓緊推動出台「鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）」，支持製造業外商投資企業進出口。

社科院世經所研究員徐奇淵認為，在內外部複雜局勢和不確定性增加的背景下，中國FDI保持較高增速，體現中國作為跨國投資穩定器的作用，顯示中國市場對外資企業保持吸引力。

實際上，歐洲對中國投資也更集中高端技術製造。整體看到汽車、食品加工、製藥／生技、化學品和消費品製造等5大行業，占全歐洲對華直接投資近70％，較前幾年65％占比進一步提升。

德國三大汽車製造商—VW、BMW、賓士（Benz）與化工巨頭巴斯夫集團，僅4家就占歐洲對華直接投資總額的34％。

「都說製造業轉移，沒想到是從歐洲轉移到中國啊？」觀察者網引述公眾號「雪濤宏觀筆記」指出，歐洲能源供應出問題，德國能源和電力成本，從優於中國轉為四到五倍，目前德國向中國轉移四大類產品，集中在有機化學，電氣設備，機械設備，汽車及零部件。

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