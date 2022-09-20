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產業鏈供應鏈論壇杭州舉行 習致賀信：深化國際合作

中國新聞組／北京20日電
中國汽車產業在穩住經濟大盤上發揮積極作用，因此在新能源汽車產業規劃上，將從四方面著手。（新華社）
中國汽車產業在穩住經濟大盤上發揮積極作用，因此在新能源汽車產業規劃上，將從四方面著手。（新華社）

中國19日在浙江省杭州市舉行首屆「產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇」，中國國家主席習近平致賀信表示，將保障本國產業鏈供應鏈安全穩定，以實際行動深化產業鏈供應鏈國際合作。

新華社報導，習近平說，維護全球產業鏈、供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障，並指「中國堅定不移維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性」。

習近平強調，中國願和各國一道，把握新一輪科技革命和產業變革新機遇，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系，為促進全球經濟循環、助力世界經濟增長、增進各國人民福祉作出貢獻。

中央社報導，美國近來通過「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），強化自身半導體產業的研究和製造；主導促成晶片四方聯盟（Chip 4）；宣布成立不包含中國的印太經濟架構（IPEF）；並以行政命令支持擴大美國生物製造，降低對中國依賴。再加上各種出口管制措施，這些都牽制中國的科技產業發展。

根據人民日報，去年10月30日，習近平在2021年20國集團（G20）羅馬峰會上提出，要維護產業鏈供應鏈安全穩定，暢通世界經濟運行脈絡。中方倡議舉辦產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇。

報導引述工業和信息化部副部長辛國斌說，舉辦這次論壇，就是要為全球產業界打造一個「高端交流平台」，聚焦產業鏈、供應鏈穩定安全面臨的重大挑戰，圍繞規則、標準、機制、政策等加強對話協商、增信釋疑，推進市場開拓、技術創新、人才培養等各方面的務實合作。

此外，中國國家發改委表示，在促進消費方面，正加快研究推出政策舉措，積極打造消費新場景；另也將認真落實新能源汽車產業發展規畫，持續促進新能源汽車產業高質量發展。

中國國家發改委新聞發言人孟瑋19日在記者會上指出，中國汽車產業在穩住經濟大盤上發揮積極作用，因此在新能源汽車產業規畫上，將從四方面著手：一是會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，並營造有利的政策環境；二是堅持「全國一盤棋」，優化產業布局；三是鼓勵企業充分依託中國產業基礎，加強技術創新；四是繼續以開放的姿態深化國際合作等。

供應鏈 汽車 習近平

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