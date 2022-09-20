英女王逝後90分鐘 這家中企接大訂單 上百員工趕製這商品

紹興市的工廠在趕製英國旗幟。 （美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，在她逝世後90分鐘內，中國浙江省紹興市一間工廠接到製造數萬支英國國旗的訂單，並於一周內製造超過50萬支英國國旗。

加拿大CTV電視網報導，這間接到製造數萬支英國國旗訂單的紹興工廠，暫停其他工作，逾100名員工每天從早上7時30分開始，一天工作14小時製造英國主題的旗幟。

工廠經理范愛萍表示，在英國女王逝世首周，生產超過50萬支有關英國的旗幟，有些英國國旗中，有些是供哀悼者攜帶前往悼念英國女王，有些是用來掛在屋外。有些旗幟標示了英國女王的肖像及她的出生和死亡年份。旗幟介於21至150公分寬，售價為人民幣7元（約1美元）。

報導說，范愛萍提到，第一位客人在凌晨3時發來訂單，訂製數萬支旗幟，而工廠內有2萬支旗幟的存貨。這名客人親自到工廠取貨，旗幟未包裝好便放入箱內運走。

這間工廠之前為世界杯等體育賽事及其他國慶活動製造旗幟，這名經理說，「每件事件背後都是一個商機。」

另據美聯社報導，倪國珍自2005年就是該公司的員工，她說她通過工作了解了世界：「我學到了很多關於時事的知識，因此，能從事這份工作，我很自豪也很開心。」她還記得，自己曾為一場皇室婚禮製作過英國國旗。

范愛萍說：「每面旗幟背後都有一個故事，這一次是關於英國女王的。他們購買這些旗幟是為了哀悼去世的女王。」

實際上，紹興創棟旅遊用品有限公司訂單量猛增只是中國小商品市場上的冰山一角。自女王逝世後，在阿里巴巴等多個批發平台上，義烏、紹興、濰坊等多地商家已上線了多款伊麗莎白二世、查理三世相關的紀念旗幟、徽章、鑰匙扣等周邊產品，產品款式不斷在更新，成交紀錄不斷在刷新。

值得一提的是，近年來，歐美國家發生大事，都能在中國工廠得到快速反應，或看到未來的發展趨勢。

新加坡 聯合早報曾發表文章稱，包括美國總統大選 在內的各種大型活動所需的物料，許多都是從中國義烏進行訂購。雖然訂單只能說明某一方面的問題，且根據訂單做預測並無嚴謹科學依據，但國際局勢的波瀾和商業世界的變化，已不止一次準確傳導到義烏。