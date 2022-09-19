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外媒： 20大前欠穩 習近平趕回京 未參加上合峰會閉幕晚宴

中國新聞組／北京19日電
中國國家主席習近平日前出席上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。（新華社）
中國國家主席習近平日前出席上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。（新華社）

中國國家主席習近平中共20大前，出訪中亞烏茲別克，參加上海合作組織峰會，16日會議結束當天匆忙連夜返國。外媒消息聚焦習近平唯獨沒有參見上合峰會閉幕晚宴消息；外傳是因20大前「欠」穩？習近平連夜趕回北京。

綜合媒體報導，習近平的嫡系心腹、中國公安部長王小洪在習近平返抵中國同一天警告執法部門，在20大前夕，須聚焦防範抵禦「顏色革命」，堅決清除對黨不忠誠不老實的兩面人、兩面派。此外，王小洪還承諾擁護效忠習近平，強調20大「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，引發外界對政權不穩的猜測。 

王小洪是習近平的福州舊部，2016年任中國公安部黨委書記兼常務副部長，今年6月接替趙克志擔任公安部部長，他還打破慣例，兼任中央港澳工作領導小組副組長，介入港澳事務。

習這次出訪中亞，是他在新冠疫情爆發後近三年來首次外訪，外界早前就有不少觀察人士認為，這說明習自認20大連任大局已定，出訪無後顧之憂，結果卻是連夜趕回國，引發關注。

距離中共20大還有一個月，法廣引述外界觀察認為，習近平尚未在黨內贏得共識。加拿大專注研究中國精英政治的智庫Cercius Group執行長Alex Payette發表文章，針對中共中央政治局8月30日和9月9日接連兩次召開會議的不尋常動作，以及兩次會議傳達出的不同信息指出，這些都顯示，今夏北戴河會議上的權力鬥爭可能達成了某些妥協，但也留下不少未解難題。

中國是否將繼續鄧小平的改革路線？習近平的「清零政策是否可能改變？文章認為，近日圍繞是否設立黨主席的話題再次浮出水面，可能被不少人解讀為習近平將不止連任五年的信號，但更重要的是圍繞改革的意識形態之爭，引出對「新時代」下中共各項改革的性質與目的的疑問。

文章指出，20大召開在即，作為20大指導性綱領的報告尚未獲得黨內不同利益派別的同意，習近平的支持者與反對者之間尚未達到某種力量平衡，謀求第三任期的習近平在黨內尚未贏得共識。

習近平 中共 公安

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