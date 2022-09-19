悼九一八 中公布日軍細菌戰證據 稱100部隊拿活人當實驗品
「九一八事變」91周年，央視公布侵華日軍100細菌部隊侵害人體的罪行。
18日上午，「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」在瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑前廣場舉行。9時18分，參加儀式的各界代表共同撞響警世鐘。隨後，瀋陽全城上空拉響防空警報。
據央視報導，100部隊與731部隊均為日本關東軍司令部直屬的祕密部隊，相關資訊均為當年機密，人們對它的認知很少。「長春偽滿皇宮博物院」課題組於2018年開始搜集100細菌部隊的相關罪證。
報導披露，100部隊是遵照日本陸軍省和參謀本部命令，自上而下改編而成的細菌部隊，該部隊曾進行過人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習。
今年，「長春偽滿皇宮博物院」完整解密蘇聯伯力審判錄音檔，內容有關100部隊有預謀地準備和實施細菌戰，用戰俘活體解剖實驗等行徑。
報導指，侵華日軍在長春建立的100部隊和731部隊是一對「孿生惡魔」。731部隊進行的是人體實驗，100部隊是以家畜和植物為主要研究物件，同時也拿活人當作實驗品，進行細菌傳染實驗。
據報導，1941年4月進入100部隊的技術人員三友一男在伯力庭審中，承認自己主要任務是研究炭疽菌等細菌；並承認曾親自進行人體的活體解剖實驗，為細菌戰作準備。
香港01報導，三友一男在錄音檔中證稱，人體實驗是在1944年8月到9月間進行的。實驗目的是如何在本人不知道的情況下給他們使用麻醉藥，重點是將細菌也用到被實驗者身上，被用於實驗的有7到8名中國人和蘇聯人，是把這些藥物混在香菸、菜湯、點心、雞蛋、酒等這些食物中給被實驗者的，這些被實驗者在實驗兩周後會十分瘦弱，再也無法被用於實驗。為了保持祕密，一般會對這些活人用注射氰化鉀、槍斃等手段害死，他們的屍體和牲畜屍體被一起掩埋。
據報導，長春偽滿皇宮博物院學術研究部館員趙士見表示，經過四年多努力，從中、日、美、俄四國搜集到了關於這支部隊的組織、人員、機構以及細菌戰步驟的相關的檔案、歷史見證人的口述、文物文獻等資料，通過對多國留存相關資料的相互比對、互證研究，侵華日軍100細菌部隊隱藏的罪惡最終大白於天下。
伯力審判是1949年12月25日至30日，由蘇聯政府在伯力城對前日本陸軍軍人在戰爭期間實施的細菌戰罪行進行的審判，是二戰後也是人類歷史上第一次針對細菌戰罪行的審判。
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