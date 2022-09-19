悼九一八 中公布日軍細菌戰證據 稱100部隊拿活人當實驗品

圖為侵華日軍使用的回轉式射擊鑒查寫真機。（中新社）

「九一八事變」91周年，央視公布侵華日軍100細菌部隊侵害人體的罪行。

18日上午，「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」在瀋陽九一八歷史博物館 殘歷碑前廣場舉行。9時18分，參加儀式的各界代表共同撞響警世鐘。隨後，瀋陽全城上空拉響防空警報。

據央視報導，100部隊與731部隊均為日本 關東軍司令部直屬的祕密部隊，相關資訊均為當年機密，人們對它的認知很少。「長春偽滿皇宮博物院」課題組於2018年開始搜集100細菌部隊的相關罪證。

報導披露，100部隊是遵照日本陸軍省和參謀本部命令，自上而下改編而成的細菌部隊，該部隊曾進行過人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習。

央視18日公布侵華日軍第100部隊的惡行。（央視截圖）

今年，「長春偽滿皇宮博物院」完整解密蘇聯伯力審判錄音檔，內容有關100部隊有預謀地準備和實施細菌戰，用戰俘活體解剖實驗等行徑。

報導指，侵華日軍在長春建立的100部隊和731部隊是一對「孿生惡魔」。731部隊進行的是人體實驗，100部隊是以家畜和植物為主要研究物件，同時也拿活人當作實驗品，進行細菌傳染實驗。

據報導，1941年4月進入100部隊的技術人員三友一男在伯力庭審中，承認自己主要任務是研究炭疽菌等細菌；並承認曾親自進行人體的活體解剖實驗，為細菌戰作準備。

今年是九一八事變爆發91周年。9月18日上午，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在瀋陽「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行。（新華社）

香港 01報導，三友一男在錄音檔中證稱，人體實驗是在1944年8月到9月間進行的。實驗目的是如何在本人不知道的情況下給他們使用麻醉藥，重點是將細菌也用到被實驗者身上，被用於實驗的有7到8名中國人和蘇聯人，是把這些藥物混在香菸、菜湯、點心、雞蛋、酒等這些食物中給被實驗者的，這些被實驗者在實驗兩周後會十分瘦弱，再也無法被用於實驗。為了保持祕密，一般會對這些活人用注射氰化鉀、槍斃等手段害死，他們的屍體和牲畜屍體被一起掩埋。

據報導，長春偽滿皇宮博物院學術研究部館員趙士見表示，經過四年多努力，從中、日、美、俄四國搜集到了關於這支部隊的組織、人員、機構以及細菌戰步驟的相關的檔案、歷史見證人的口述、文物文獻等資料，通過對多國留存相關資料的相互比對、互證研究，侵華日軍100細菌部隊隱藏的罪惡最終大白於天下。