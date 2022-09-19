中雇員控美使館違法背景調查 要求社交帳號、財產及親友信息

針對美國駐中國大使伯恩斯（Nicolas Burns）表示，日前大使館 舉行獨立日慶祝活動時，遭中國政府企圖勸阻一些受邀賓客出席，對此美國駐華使領館中方雇員也指控美方對雇員從事背景調查，對外宣稱保護隱私 、尊重人權，但其行為是典型的「雙標」。

環球時報報導，近日，曾在美國駐華使領館工作的李明（化名）在某社交平台發出這樣一個問題，「美國駐華使領館要求中方雇員上報社交帳號、財產以及鄰居親友信息，是否違法？」李明表示，美國駐華使領館每隔幾年就要對裡面的中方雇員做一次所謂的「背調」（背景調查）。特別是表格上明確備註，中方雇員填寫的所有信息可能會提交給美國情報部門，中方雇員敢怒不敢言。

報導指出，美國駐華使領館內侵犯中方雇員個人隱私的情況是否真的存在？曾在美駐華使領館工作的人士，在他們看來，旁人眼中「還算體面」的工作並不光鮮：美方涉嫌以「背調」為由強迫中方雇員提交個人、家庭甚至鄰居的信息，這些信息甚至可能被「分享」給美國情報部門；調查時美方咄咄逼人的談話方式，會讓人有被審訊的感覺。美國駐華大使館，至今仍未做出回應。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，各國駐外使領館工作都涉及保密問題，雇用當地員工時相關背景調查也是必要的，但調查的前提應當具有合法性、正當性和必要性，「在背景調查數據收集過程中把所有個人、家庭信息拿到美國，甚至可能交給情報部門，這就是過分的行為了」。

不過，根據國際慣例，使領館具有一定特殊性，在遇到此類情形時通過何種途徑維權，是一個值得關注的話題。在浙江省公共政策研究院研究員高艷東看來，在國際法當中，外國使領館在中國的領土上是不受中國法律管轄的，根據對等原則，中國駐外使領館也不受外國的法律管轄。

但高艷東表示：「沒有管轄權並不等於我們無法採取措施，比如中方雇員可以申請通過外交途徑同美方溝通或照會。」他還表示：「如果人身權利遭遇侵害的中方雇員希望走法律途徑，即便對方享有外交豁免權，也完全可以到美國去提起訴訟，來維護個人的合法權益。」