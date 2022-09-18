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專家：美多項關鍵技術落後中國

中國新聞組／北京18日電

美國日前啟動總金額超500億美元晶圓業對抗中國計畫，數十年來最大的投資案戰略意味十足。但在一場在有美國官員和私企高管參加的大會上，人們普遍擔心美國在幾項關鍵技術方面落後中國，「北京將在人工智能、量子計算、生物技術等領域變本加厲地競爭」。

美國之音報導，這次大會由特別競爭研究項目(SCSP)舉辦，目的是推動谷歌(Google)前首席執行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)所宣稱的目標，也就是確保美國處在有利位置並組織到位，以贏得從目前到2030年之間的技術-經濟競爭，這是塑造未來的關鍵窗口期。

就在這次峰會的幾天前，SCSP發布一份報告對如果中國成為技術領軍者將會發生的情況作出了預測。

「明白利害關係所在要求想像這樣一個世界：一個威權國家控制著數字基礎設施，在世界技術平台享有主宰地位，控制關鍵數據的生產方式，並駕馭諸如生物技術和新能源技術等新一波通用技術，來轉變其社會、經濟和軍隊。」

這份報告預想，未來將是中國而並非美國獲取新技術發展所產生的數萬億美元收入，並將其作為影響力杠桿，以此表明專制而並非民主才是優越的政府體制。

這份報告最後警告說，在這種情形下，美國軍隊將失去對中國和其他競爭者的技術優勢，而中國有可能處在有利位置，可以切斷「微電子和其它關鍵技術要素」的供應。

報導指出，這次會議不斷重複的一個主題是5G無線互聯網技術的開發。在這個領域，包括美國在內的西方國家遠遠落在了中國的後面，得到北京優惠待遇的中國公司，特別是華為，在提供5G網絡設備方面建立了全球主宰地位。

施密特說，在技術方面走到中國的前頭將是困難的。他預測，北京將「在我們關心的領域變本加厲地競爭，包括人工智能、量子計算、生物技術等等」。

美國前駐中國大使洪博培(Jon Huntsman)說，美國人一般不知道在某些技術領域中國已經超出美國很遠了。如今擔任福特汽車公司副董事長的洪博培舉例說，在開發電動汽車方面，中國超出美國至少五年。

北京 人工智能 汽車

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