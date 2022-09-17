制裁議員遭英報復 中代表團遭禁止瞻仰女王靈柩

中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。(美聯社)

英國19日將為已故女王伊麗莎白二世舉行國葬，由於中國曾制裁英國國會議員，下議院拒絕讓中國政府代表團進入西敏廳瞻仰女王靈柩。不過，中國代表團仍可進入西敏寺出席19日國葬。中國國家主席習近平 雖然在受邀賓客名單中，據信不會親自出席，預料將由副主席王岐山出席。

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世，定19日在倫敦舉行國葬，她的靈柩暫厝國會大廈西敏宮的西敏廳。目前已知美國總統拜登、日本天皇明仁等多國元首及政治領袖，將出席這場國葬儀式。

英國每日郵報與BBC報導，政治新聞網站Politico率先披露，由於中國制裁譴責虐待維吾爾人的英國國會七名議員，下議院議長霍伊爾拒絕讓中國政府代表團進入西敏廳。不過，中國代表團仍可進入西敏寺，出席19日國葬。

中國外交部發言人毛寧16日針對此事發表強烈回應，稱英國作為東道主，「應遵守外交禮節和禮儀接待客人」。

9名英國人去年因為指控北京 虐待維吾爾穆斯林，遭到中國祭出旅遊禁令並且凍結資產，其中包括7名議員。北京此舉導致中國駐英國大使鄭澤光遭到禁止進入英國國會大廈。而相關反制作法現在則擴大到出席女王國葬的中國代表團。

報導指出，在英國方面發函邀請的500名外國政要中，習近平名列其中。

英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）在內的7名遭中方制裁議員敦促外交大臣，撤回邀請中國國家主席習近平出席女王國葬，強調考量到人權紀錄，中國政府出席「完全不恰當」。

中國外交部發言人毛寧14日曾就中方是否派員參加伊麗莎白二世的國葬表示，中方正「積極考慮派高級別代表團」出席這場國葬，並將適時發布有關訊息。

對於毛寧這一說法，外界認為，習近平可能不會出席，但會指派其他正國級的領導人出席。而南華早報15日報導，據外交管道透露，中國方面將指派國家副主席王岐山擔任中方代表，出席伊麗莎白二世的國葬。

在伊麗莎白逝世後，除習近平及中國國務院總理李克強先後發出唁電致哀外，王岐山12日即代表中方前往英國駐中國大使館弔唁，並推崇伊麗莎白二世是首位訪中的英國君主，既是中英關係發展的推動者和貢獻者，也是為中英關系的發展作出積極貢獻。