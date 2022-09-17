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分析稱普亭處境脆弱 中小心拿捏與「俄」的距離

中國新聞組／北京17日電
俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平(右)於上合組織峰會見面。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平(右)於上合組織峰會見面。(美聯社)

俄羅斯總統普亭15日與中國國家主席習近平在上合峰會期間的會面，時隔七個月再見，彼一時、此一時，時空環境已大為不同。目前的普亭處境最為脆弱，中國正小心拿捏微妙局面。

香港01引述聯合早報導，兩人上次見面是在冬奧即將開幕時的北京。彼時，世界還在競猜俄羅斯是否會入侵烏克蘭，中國承受美國等西方國家的壓力，與俄羅斯抱團取暖，雙邊關係「上不封底」。此時，普亭被視為破壞國際規則的「公敵」，最近在戰場上失利敗退中。

報導指出，此時此刻，普亭更需要中國了。評論形容，目前處境最脆弱時刻的普亭，將把中國視為救命稻草。而中國也看穿了這點，正更小心地拿捏微妙局面。一方面，中國須維持與俄羅斯「背靠背」的戰略關係，如果俄羅斯倒下，西方的火力就會集中對準中國；另一方面，如果在軍事或經濟上援俄，可能觸發西方對中制裁，且不利於中國在中亞地區的戰略布局。

當前的局面，對中國而言，既是危，也是機。

據報導，已有清楚跡象顯示中俄關係近來有些冷淡。比如，俄羅斯上周就對外透露，普亭和習近平會在烏茲別克會面，但是中國外交部直到9月13日，都遲遲不願證實會不會有「習普會」。

全國人大常委會委員長栗戰書對俄羅斯進行訪問，中國官方的文告全文未見「烏克蘭」三字，反觀俄羅斯國家杜馬發布的文告，則突出中國表示「理解」和「支持」俄羅斯在烏克蘭的行動。中共中央外事辦公室主任楊潔篪本12日會見即將離任的俄駐華大使傑尼索夫時說，中國願不斷「做細做實」兩國高水平戰略協作內涵，弦外之音是「在現在的水平做好即可」。

報導稱，自俄烏開戰以來，中國一直採取模糊曖昧的「平衡」立場，尤其克制不在軍事上支持俄羅斯，當然，中國也對俄羅斯做出實際的「策應」，比如不久前中俄新簽訂的能源合約，將天然氣交易改為以人民幣和盧布支付。然而中國作為更具實力的國家，它不會成為俄羅斯的利益代理人，而是會維護自身的多面利益。

官媒環球時報社評指，中亞地區的發展不平衡，底子較薄，民族、宗教關係錯綜複雜，是「顏色革命」的高危區，容易導致社會及政治動盪。習近平主席的這次中亞之行，其意義是世界性的，給處於危機多變形勢下的地區帶來信心和希望，並將持續匯聚推動構建人類命運共同體的力量。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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