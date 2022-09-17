我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

「薩德不是絆腳石」 尹錫悅見栗戰書 再邀習訪韓

記者廖士鋒／綜合報導
南韓總統尹錫悅(左)接見正在南韓訪問的中國全國人大常委會委員長栗戰書(右)。（美聯社）
南韓總統尹錫悅(左)接見正在南韓訪問的中國全國人大常委會委員長栗戰書(右)。（美聯社）

正在南韓訪問的全國人大委員長栗戰書16日下午拜會南韓總統尹錫悅，據南韓方面消息，尹錫悅在會中再次邀請中國國家主席習近平訪韓，並強調不希望薩德問題成為兩國關係的絆腳石。

外媒報導，栗戰書此次訪問南韓，主要針對薩德系統和美方晶片聯盟等議題與南韓磋商，並為中韓元首峰會的可能性試水溫。

韓聯社報導，尹錫悅在會談中指出，韓中建交已滿30周年，期盼往後30年在相互尊重及互惠原則下，發展更高品質的雙邊關係，基於此，他邀請習近平訪韓。栗戰書表示，會將韓方邀請如實轉達給習近平，也期待尹錫悅能在合適時機訪問中國。

韓中關係在2016年因薩德系統（THAAD）部署問題大幅降溫，習近平最後一次訪韓是在2014年7月，中國國家副主席王岐山今年5月代表出席尹錫悅就職典禮時，尹錫悅也邀請習近平訪韓。

尹錫悅提及「薩德」系統時稱，兩國外長上月會晤時，就有關問題形成共識，兩國應保持緊密溝通，不讓有關問題成為兩國關係發展的絆腳石，栗戰書贊同有必要在敏感問題上密切溝通。

尹錫悅說，希望韓中兩國共同利益不斷擴大，持續增進兩國人民的友好與互信關係，同時還說明南韓新政府對促成北韓非核化路徑圖的構想；栗戰書表示，會向習近平報告有關內容。

稍早，南韓國會議長金振杓與栗戰書舉行會談，會後金振杓表示，他提議舉行韓中日議長會議，栗戰書表示將認真考慮。金振杓還稱，希望雙方強化有關穩控供應鏈的溝通與合作體系，「韓中自貿協定」後續談判盡早取得進展。

栗戰書則表示，中韓應本著尊重彼此核心利益和重大關切的原則，妥善處理敏感問題，推動兩國關係健康穩定發展。加強中韓高層交流，符合雙方利益，有利各領域對話，密切在重大國際和地區問題上的溝通。

南韓 習近平 北韓

上一則

團購買房熱 中國各地出清庫存屋

下一則

否認收入千萬 「羊了個羊」創始人：應付攻擊 只盼降溫

延伸閱讀

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力
栗戰書訪韓砲火猛烈 直攻軍事、半導體、薩德議題

栗戰書訪韓砲火猛烈 直攻軍事、半導體、薩德議題
上合峰會 習近平籲防範顏色革命願代訓反恐人員

上合峰會 習近平籲防範顏色革命願代訓反恐人員
南韓總統尹錫悅接見栗戰書 邀習近平訪韓

南韓總統尹錫悅接見栗戰書 邀習近平訪韓

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
習近平下機時踉蹌。（影片截圖）

習近平訪哈薩克「下機踉蹌」中哈聯合聲明：反對台獨

2022-09-14 22:59

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬