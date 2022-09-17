「薩德不是絆腳石」 尹錫悅見栗戰書 再邀習訪韓

南韓總統尹錫悅(左)接見正在南韓訪問的中國全國人大常委會委員長栗戰書(右)。（美聯社）

正在南韓 訪問的全國人大委員長栗戰書16日下午拜會南韓總統尹錫悅，據南韓方面消息，尹錫悅在會中再次邀請中國國家主席習近平 訪韓，並強調不希望薩德問題成為兩國關係的絆腳石。

外媒報導，栗戰書此次訪問南韓，主要針對薩德系統和美方晶片聯盟等議題與南韓磋商，並為中韓元首峰會的可能性試水溫。

韓聯社報導，尹錫悅在會談中指出，韓中建交已滿30周年，期盼往後30年在相互尊重及互惠原則下，發展更高品質的雙邊關係，基於此，他邀請習近平訪韓。栗戰書表示，會將韓方邀請如實轉達給習近平，也期待尹錫悅能在合適時機訪問中國。

韓中關係在2016年因薩德系統（THAAD）部署問題大幅降溫，習近平最後一次訪韓是在2014年7月，中國國家副主席王岐山今年5月代表出席尹錫悅就職典禮時，尹錫悅也邀請習近平訪韓。

尹錫悅提及「薩德」系統時稱，兩國外長上月會晤時，就有關問題形成共識，兩國應保持緊密溝通，不讓有關問題成為兩國關係發展的絆腳石，栗戰書贊同有必要在敏感問題上密切溝通。

尹錫悅說，希望韓中兩國共同利益不斷擴大，持續增進兩國人民的友好與互信關係，同時還說明南韓新政府對促成北韓 非核化路徑圖的構想；栗戰書表示，會向習近平報告有關內容。

稍早，南韓國會議長金振杓與栗戰書舉行會談，會後金振杓表示，他提議舉行韓中日議長會議，栗戰書表示將認真考慮。金振杓還稱，希望雙方強化有關穩控供應鏈的溝通與合作體系，「韓中自貿協定」後續談判盡早取得進展。

栗戰書則表示，中韓應本著尊重彼此核心利益和重大關切的原則，妥善處理敏感問題，推動兩國關係健康穩定發展。加強中韓高層交流，符合雙方利益，有利各領域對話，密切在重大國際和地區問題上的溝通。