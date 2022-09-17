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中國、白俄羅斯夥伴關係升級

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平（左）與白俄羅斯總統盧卡申科宣布建立「全天候全面戰略夥伴關係」。（新華社）
中國國家主席習近平（左）與白俄羅斯總統盧卡申科宣布建立「全天候全面戰略夥伴關係」。（新華社）

國家主席習近平白俄羅斯總統盧卡申科在烏茲別克會面後，發布了聯合聲明，當中提到，雙方決定將雙邊關係提升為「全天候全面戰略夥伴關係」，並簽署「服貿協議」，進行貿易與科技等合作。

中國大陸外交部16日發布習近平與盧卡申科15日舉行會見後達成的「關於建立全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，聯合聲明提到，雙方一致決定將雙邊關係提升為「全天候全面戰略夥伴關係」，雙方將擴大各部委、地方及社會團體間的直接聯繫，支持將全國人民代表大會和白俄羅斯國民會議友好小組升級為「中白立法機構合作委員會」。

對於台灣問題，聯合聲明提及，白俄羅斯重申「奉行一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

聯合聲明議題及雙方在諸多領域的合作，例如「確保糧食安全」被定義是雙邊合作關鍵領域之一；資訊和通信技術合作責備定義是雙方科技合作的優先領域之一；另外，深化經貿、投資和金融合作則被稱為是「中白關係的重要環節」。聲明還提到，雙方願簽署「服務貿易與投資協定」，促進服務自由貿易並保障外資准入機制透明。

公開資料顯示，中國大陸與白俄羅斯此前在2013年7月盧卡申科訪陸期間簽署聯合聲明宣布建立「全面戰略夥伴關係」，2016年升級為「相互信任、合作共贏的全面戰略夥伴關係」，此次則進一步升級為「全天候全面戰略夥伴關係」。

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