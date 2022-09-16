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反制美對台軍售 中制裁雷神、波音防務CEO

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人毛寧。（央視截圖）
中國外交部發言人毛寧。（央視截圖）

美國9月初宣布總額11.06億美元的售台武器計畫，中國16日宣布反制措施。中國外交部發言人毛寧表示，為了維護主權和安全利益，中方決定對雷神技術公司董事長兼首席執行官海耶斯、波音防務公司總裁兼首席執行官卡爾伯特實施制裁。

毛寧16日主持中國外交部記者會，她重申，「美國向『中國台灣地區』出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」她說，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

她接著表示，「為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼首席執行官海耶斯、波音防務公司總裁兼首席執行官卡爾伯特實施制裁。」

毛寧強調，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。

她說，中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

國防部本月3日表示，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X、AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是美國拜登政府上任後第六度，也是今年第五度宣布對台軍售。

根據美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，對台軍售項目分別為：100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，60枚「AGM-84L-1」魚叉反艦飛彈、4枚訓練用飛彈等相關配備，以及長程預警雷達計畫（SRP）後勤支援服務。

拜登 國防部

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