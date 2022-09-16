習普會各自盤算 普亭想保政權 習近平展連任信心

中國國家主席習近平15日在烏茲別克與俄羅斯總統普亭(右)會面。(路透)

中國國家主席習近平 15日出席上海合作組織峰會，與俄羅斯 總統普亭 會面，外界分析，這場會晤悠關兩人的政治命運，於普亭，力保政權；於習近平，則是展現他在中共20大連任的決心。

路透報導稱，此次習近平出訪在中共20大召開前夕，這顯示他對第三次任期很有信心。

報導分析，習普會給習近平一個機會強調他的影響力，而普亭可以展示俄羅斯對亞洲的企圖；當西方因烏克蘭戰爭尋求懲罰俄羅斯時， 兩位領導人同聲抨擊美國。

美國人權組織「公民力量」創建人楊建利也有相同的看法，楊建利說：「習近平能夠放下中國的事情出門，這說明他已經在20大安排得沒問題了，他覺著很放心了。第二，即使是這樣，一般沒有重要的事情，他也不會出門。」

楊建利也說，如果俄羅斯在戰爭中走入敗局，中國將會充當戰後的調停角色，其目的將是力保普亭的政權。

美國之音則認為，習近平和普亭的會晤被視為「棄兒抱團取暖」。報導認為，一場戰爭讓中俄遭遇了始料未及的困境。俄羅斯因俄烏戰爭遭西方全面制裁，中國也因拒絕譴責侵略者而飽受國際社會的指責，陷入空前孤立。

報導稱，「兩人這次的會面被媒體視為互有需要、各取所需的抱團取暖動作，同時也表明了習近平將北京與莫斯科之間的準盟友關係視為對抗美國的一個重要工具。」

自由亞洲電台報導，美國德州農工大學的中俄問題專家愛德華萊蒙（Edward Lemon）分析，在雙方之間，普亭顯然更需要習近平：「俄羅斯現在很少有盟友，也很少有夥伴，所以他們尋求從中國獲得口頭上的支持，或至少是對他們在烏克蘭的行為給予默認。他們也希望中國能繼續購買俄羅斯的能源，因為現在歐洲對俄羅斯實施了諸多限制。」