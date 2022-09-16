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中央軍委20大洗牌 5個潛在領軍人物

記者賴錦宏／綜合報導
圖為國防部長魏鳳和。(中新社)
圖為國防部長魏鳳和。(中新社)

中共20大10月16日將在北京召開，中央軍委會的人事調整受關注。港媒分析，新一屆中央軍委會成員除了習近平確定留任，包括兩名副主席和多名委員因年齡因素將不續任，另有多名熱門潛在人選。

香港明報指出，中共中央軍事委員會的人事調整，很可能在20大前就會揭開序幕。現任中央軍委會成員中，除習近平確定留任，兩名副主席許其亮、張又俠都已72歲。四名委員中，國防部長魏鳳和68歲，聯合參謀部參謀長李作成69歲，政治工作部主任苗華未滿67歲，軍委紀律檢查委員會書記張升民64歲。

按「七上八下」年齡劃線，兩名副主席、魏鳳和及李作成都應退休，只有苗華和張升民可以留任。

文章稱，苗華和張升民都是政工將領，而軍委兩名副主席中，至少應有一名軍事將領。此外，中央軍委按慣例應有一名老將掛帥，張又俠或李作成兩人，或會有一人留任20大的新軍委，任第一副主席。

對於新一屆中共中央軍委的潛在領軍人物，文章提及王強、李橋銘、劉振立、許學強及何平等人。

據指出，近日的解放軍晉升上將儀式，唯一晉銜者是57歲的新任北部戰區司令王強。北部戰區前司令李橋銘今年61歲，也被視為躋身中央軍委的熱門人選，有消息指李橋銘可能平調陸軍司令。

至於58歲的陸軍司令劉振立，有望進人新一屆中共中央軍委，成為聯合參謀部參謀長李作成的接班人。另外，國防大學校長許學強或許接任裝備發展部長一職。文章稱，解放軍裝備發展部前部長李尚福，與習近平、張又俠一樣同屬紅二代，他和張升民都被視為下屆國防部長的有力競爭者。

即將年滿65歲的東部戰區政委何平在目前五大戰區主官中年齡最長，但他遲遲未退，或有望更上層樓。

中共 習近平 國防部

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