我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

穩經濟再加碼 李克強：製造業延長緩稅、退稅320億

中國新聞組／北京15日電
國務院總理李克強定調「穩經濟關鍵要保市場主體」。（新華社）
國務院總理李克強定調「穩經濟關鍵要保市場主體」。（新華社）

國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，定調「穩經濟關鍵要保市場主體」並放送大利多。除決定進一步延長製造業緩稅補繳期限達4400億元（人民幣，下同），今年後4個月再為製造業退稅320億元，人民銀行也再提供專項貸款額度2000億元。會中並核准高達800億元的核電項目。

央視新聞報導，國務院常務會議決議，將加大力度協助企業紓困；確定專項再貸款與財政貼息配套，支持部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後勁；部署進一步穩外貿穩外資舉措，助力經濟鞏固恢復基礎；確定優化電子電器行業管理措施，降低制度性交易成本，更大激發市場活力。

央視新聞報導，會議指出，穩經濟關鍵要保市場主體。對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9月1日起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元（人民幣，下同）。同時對製造業新增留抵稅額即申即退，2個工作日到帳，今年後4個月再為製造業退稅320億元。

會議並決定，對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。

會議指出，開放是中國基本國策，要加力穩外貿穩外資。保障外貿企業用能、物流等，必要時全力予以支持。抓緊新設一批跨境電商綜試區，更大力度支持海外倉。提升港口集疏運效率，保障產業鏈供應鏈穩定。推動重點外資項目盡快落地。壓實外貿外資大省責任，有關部門加強協調服務。

此外，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規畫、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保安全萬無一失。

第一財經報導，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目分別屬於中核集團和國家電投集團，各有兩台核電機組。目前，每台第三代核電機組的總投資約為200億元，這意味著前述4台核電機組總投資高達800億元。

今年4月20日召開的國務院常務會議已經對三個核電新建機組項目予以核准，分別為三門核電二期，海陽核電二期，陸豐核電5、6號機組項目，每個項目分別有兩台核電機組。「今年以來，一共核准了8台核電機組，這是過去十幾年來最多的一次。」一位核電人士說。

貸款 國務院 退稅

上一則

蚊子也清零？人大提全面滅蚊 網酸「不如先滅新冠」

下一則

首度同框… 出動「雙20」接遺骸 軍事專家稱警告玩火國家

延伸閱讀

李克強：延長製造業緩稅補繳期限 加大紓困

李克強：延長製造業緩稅補繳期限 加大紓困
經濟受超預期影響 李克強：鞏固恢復任務繁重

經濟受超預期影響 李克強：鞏固恢復任務繁重
李克強加碼19政策 增3000億元穩經濟

李克強加碼19政策 增3000億元穩經濟
港媒分析：胡春華、汪洋是中國下任總理熱門人選

港媒分析：胡春華、汪洋是中國下任總理熱門人選

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜