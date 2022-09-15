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習近平會吉爾吉斯總統：願中吉烏鐵路早日開工

記者廖士鋒／即時報導
習近平（左）15日上午在撒馬爾罕國賓館與吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會見。（取材自吉爾吉斯總統府官網）
習近平（左）15日上午在撒馬爾罕國賓館與吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會見。（取材自吉爾吉斯總統府官網）

中國國家主席習近平抵達烏茲別克後，15日上午與吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會見，當中他提到，中方支持實施「中吉烏鐵路」項目，願推動項目早日開工。

央視新聞報導，習近平15日上午在撒馬爾罕國賓館與扎帕羅夫會見，習近平稱，中方堅定支持吉爾吉斯自主選擇的發展道路，支持吉方維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力以任何藉口干涉吉方內政，「中國過去、現在、將來都是吉爾吉斯可以信賴和倚重的朋友和夥伴」。

習近平強調，新形勢下雙方應加大相互堅定支援、全面深化互利合作，除了「中長期經貿合作規劃」外，他並指，中方支持實施中吉烏鐵路項目，願推動項目早日開工，支持更多優秀中國企業赴吉爾吉斯投資，為兩國人員往來和貨物通關提供便利。

央視新聞並稱，扎帕羅夫表示，吉方堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，願同中方加強經貿、鐵路、抗疫、安全等領域合作，深化「吉中全面戰略夥伴關係」。他也稱，吉方贊成習近平提出的「全球安全倡議」和「全球發展倡議」，且願同中方密切協作，將上海合作組織打造成為中亞安全穩定之錨，共同維護地區安全穩定。

報導並指出，雙方有關部門簽署了農業、醫療、消防、植物檢疫等領域合作文件。

習近平 投資

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