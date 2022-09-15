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每年數億美元？推特無視內規狂賺中國廣告錢

中國新聞組／北京15日電

中國對推特審查封鎖，禁止14億公民使用；但據路透報導，中國地方當局近年卻在推特大舉購買、投放廣告，成為該平台海外市場增長最快速的廣告客戶，也是美國以外的最大收入來源之一；然而，美中關係日益緊張之際，中國難題正在推特內部引發矛盾。

據德國之聲中文網報導，路透針對2020年至2022年期間公開的政府招標、預算文件和推廣推文等進行檢視，結果發現：中國全國各地的城市、省份，甚至區地方政府當局和中國共產黨宣傳辦公室，都湧入推特大舉購買廣告。

這些廣告投放推文通常由地方政府外包給國家官媒，通過看似軟性的推文向國際受眾推介地方景點、文化和經濟成就等，並在取得豁免的情況下，規避推特禁止國家媒體投放廣告的限制。

推特在2019年禁止投放政治和國家媒體廣告。該年8月，推特公告允許「來自（國家媒體）僅致力於娛樂、體育和旅遊內容的帳戶」廣告分拆，但這項豁免在今年3月遭到取消，推特目前實際上完全禁止國家媒體在該平台投放廣告。 

路透稱，儘管如此仍發現自3月以來，在推特上發布的數十個中國地方政府以及國家媒體的廣告。

此外，路透檢視300多個代表地方政府的推特帳戶，發現截至報導發布前，只有不到十幾個帳戶被標記為國家附屬媒體。路透審視的公開招標文件顯示，這些帳戶絕大部分都是外包給國家媒體的。

路透報導指出，推特在美國的業務停滯不前，受到投資者的壓力，需要實現增長目標。4名消息人士透露，在美中關係日益緊張的之際，推特的中國業務也成為內部衝突來源——有一派人希望最大限度利用機會推銷廣告給中國客戶，另一派則擔心與國家有關機構做生意可能引發爭議。

中國的遊戲、電子商務和科技公司也是推特的主要客戶。消息人士表示，推特向中國客戶銷售的海外廣告估計落在「每年數億美元」，其中大部分來自這些公司。這些知情人士以保密協議為由拒絕透露身分。

推特在全球有超過2億的每日活躍用戶，深具影響力，但在中國遭到長期審查封鎖。儘管如此，仍有許多中國網民「翻牆」使用推特。此外，中國部分駐外部門，以及央視、環球時報等官媒也都有使用推特。

推特 預算 投資

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