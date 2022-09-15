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首度同框… 出動「雙20」接遺骸 軍事專家稱警告玩火國家

中國新聞組／北京15日電
空軍一架運-20飛機（下圖）14日起飛，執行赴南韓接迎第九批志願軍遺骸回國任務，由空軍殲-20飛機（上圖）在中國領空為執行接迎任務的運-20飛機護航，以「雙20」 列陣長空，表示重視。（中國民用航空網）
空軍一架運-20飛機（下圖）14日起飛，執行赴南韓接迎第九批志願軍遺骸回國任務，由空軍殲-20飛機（上圖）在中國領空為執行接迎任務的運-20飛機護航，以「雙20」 列陣長空，表示重視。（中國民用航空網）

空軍新聞發言人申進科宣布，9月16日空軍運-20運輸機飛南韓接志願軍遺骸返國時，將由空軍殲-20護航，這將是空軍首次以「雙20」列陣長空；軍事專家表示，此次行動有兩個意涵：顯示殲-20的部署數量越來越多，也警告某些國家勿「玩火」。

據環球時報報導，15日第九批在韓志願軍遺骸將在南韓裝殮，16日分別在南韓仁川國際機場和遼寧瀋陽桃仙國際機場舉行交接和迎回儀式，17日在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。此前，中國退役軍人事務部副部長馬飛雄曾表示，自2014年開始，中國已連續8年接迎825名在韓中國人民志願軍遺骸歸國安葬。

軍事專家宋忠平表示，此次接迎志願軍遺骸空軍出動「雙20」，是展示人民軍隊的日益強大；他表示，志願軍在抗美援朝做出犧牲，他們遺骸歸國之日，解放軍出動最新型運輸機和最新型戰鬥機接他們回家，通過這種方式顯示，人民軍隊作戰能力一代比一代強，「沒有任何國家敢欺負中國。」

宋忠平說，今年護航戰機由殲-11B戰鬥機換為殲-20戰鬥機，展示出殲-20的部署數量越來越多，「可知目前不僅南部戰區、東部戰區的部隊部署了殲-20，北部戰區也已列裝殲-20。」

據大公報報導，軍事專家孟通指出，這將是空軍首次以「雙20列陣」的畫面來接迎志願軍遺骸歸國，派出戰鬥機護航，「雙20」同接烈士回家，是最高禮遇。他說，以運20和殲20這個「雙20組合」來執行這次任務，對如今在中國周邊總是試圖挑釁主權又想「玩火」的某些國家以及某些人，用這種方式來警告他們：小心為妙。

軍事專家徐勇凌表示，殲-20和運-20的成功裝備表明中國在運輸機和殲擊機這兩個領域裡，都能夠研製出高性能的穩定的大型飛機，這也證明了我們航空工業的水平。性能穩定，目前為止它的安全紀錄是100%。

南韓 機場 解放軍

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