首度同框… 出動「雙20」接遺骸 軍事專家稱警告玩火國家

空軍一架運-20飛機（下圖）14日起飛，執行赴南韓接迎第九批志願軍遺骸回國任務，由空軍殲-20飛機（上圖）在中國領空為執行接迎任務的運-20飛機護航，以「雙20」 列陣長空，表示重視。（中國民用航空網）

空軍新聞發言人申進科宣布，9月16日空軍運-20運輸機飛南韓 接志願軍遺骸返國時，將由空軍殲-20護航，這將是空軍首次以「雙20」列陣長空；軍事專家表示，此次行動有兩個意涵：顯示殲-20的部署數量越來越多，也警告某些國家勿「玩火」。

據環球時報報導，15日第九批在韓志願軍遺骸將在南韓裝殮，16日分別在南韓仁川國際機場 和遼寧瀋陽桃仙國際機場舉行交接和迎回儀式，17日在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。此前，中國退役軍人事務部副部長馬飛雄曾表示，自2014年開始，中國已連續8年接迎825名在韓中國人民志願軍遺骸歸國安葬。

軍事專家宋忠平表示，此次接迎志願軍遺骸空軍出動「雙20」，是展示人民軍隊的日益強大；他表示，志願軍在抗美援朝做出犧牲，他們遺骸歸國之日，解放軍 出動最新型運輸機和最新型戰鬥機接他們回家，通過這種方式顯示，人民軍隊作戰能力一代比一代強，「沒有任何國家敢欺負中國。」

宋忠平說，今年護航戰機由殲-11B戰鬥機換為殲-20戰鬥機，展示出殲-20的部署數量越來越多，「可知目前不僅南部戰區、東部戰區的部隊部署了殲-20，北部戰區也已列裝殲-20。」

據大公報報導，軍事專家孟通指出，這將是空軍首次以「雙20列陣」的畫面來接迎志願軍遺骸歸國，派出戰鬥機護航，「雙20」同接烈士回家，是最高禮遇。他說，以運20和殲20這個「雙20組合」來執行這次任務，對如今在中國周邊總是試圖挑釁主權又想「玩火」的某些國家以及某些人，用這種方式來警告他們：小心為妙。

軍事專家徐勇凌表示，殲-20和運-20的成功裝備表明中國在運輸機和殲擊機這兩個領域裡，都能夠研製出高性能的穩定的大型飛機，這也證明了我們航空工業的水平。性能穩定，目前為止它的安全紀錄是100%。