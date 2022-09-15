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習近平訪哈薩克宣示「帶路」成果 首選哈國凸顯中國在歐亞影響力

中國新聞組／北京15日電
托卡耶夫（右）在習近平半天旋風式訪問過程中，不僅親自接機、還親自送機，圖為接機畫面。 （新華社）
托卡耶夫（右）在習近平半天旋風式訪問過程中，不僅親自接機、還親自送機，圖為接機畫面。 （新華社）

中國國家主席習近平昨乘專機出訪中亞兩國，並將出席上海合作組織峰會。習近平與哈薩克總統托卡葉夫會談時表示，此行是新冠疫情以來他首次出訪，選擇哈薩克是彰顯中哈關係的高水平和特殊性。外媒分析，習近平以哈薩克為首站，意在宣示他謀畫的「一帶一路」成果，並凸顯中國在歐亞戰略影響力，形塑「美國主導的舞台並非唯一舞台的敘事」。

習近平昨下午抵達哈薩克進行國是訪問，並接受托卡葉夫在總統府授予的「金鷹勳章」，雙方也發表建立外交關係30周年聯合聲明。因應疫情，兩國代表均戴上口罩。據報導，習近平在哈薩克下飛機時一度絆倒後趕緊抓住扶手。

習近平表示，「新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，選擇哈薩克彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼」。中方始終支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整。

托卡葉夫說，2019年他對中國進行國是訪問，他和習近平宣布將兩國關係提升至永久全面戰略夥伴關係水平，開啟兩國關係發展的新軌道，昨天通過的聯合聲明就是例證。

央視新聞報導，結束哈薩克行程後，習近平在當地時間14日晚抵達撒馬爾罕，開始烏茲別克國事訪問，並於今明（15、16日）兩天出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。上合組織祕書長張明表示，峰會將發表「撒馬爾罕宣言」，成員國並將針對2023年到2027年的睦鄰友好合作，討論執行計畫。

聯合早報分析指出，習近平把外訪首站放在中亞並出席上合峰會，凸顯北京將優先加強與非美國盟友建立更緊密關係，形塑美國主導的舞台並非唯一舞台的敘事。也顯示北京要在歐亞中國戰略要點施展影響力。

BBC報導，習近平和哈薩克的淵源可以追溯到九年前，哈薩克成為他雄心勃勃的「一帶一路」計畫的誕生之處。這次外訪在中國也將被視為一個小小的跡象，表明中國可能很快就會放寬其「清零」措施。

哈薩克 習近平 疫情

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