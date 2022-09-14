習近平訪哈薩克「下機踉蹌」中哈聯合聲明：反對台獨

習近平下機時踉蹌。（影片截圖）

中國國家主席習近平 14日乘專機出訪中亞兩國，並將出席上海合作組織峰會。習近平與哈薩克 總統托卡葉夫會談時表示，此行是新冠疫情以來他首次出訪，選擇哈薩克是彰顯中哈關係的高水平和特殊性。外媒分析，習近平以哈薩克為首站，意在宣示他謀畫的「一帶一路 」成果，並凸顯中國在歐亞戰略影響力，形塑「美國主導的舞台並非唯一舞台的敘事」。

習近平昨下午抵達哈薩克進行國是訪問，並接受托卡葉夫在總統府授予的「金鷹勳章」，雙方也發表建立外交關係30周年聯合聲明。因應疫情，兩國代表均戴上口罩。據報導，習近平在哈薩克下飛機時一度絆倒後趕緊抓住扶手。

習近平（左）14日在哈薩克與哈國總統托卡耶夫一齊簽署雙方建交30年聯合聲明，哈薩克對台灣問題有整段表態。（取材自哈薩克總統府官網）

習近平14日與托卡葉夫一齊簽署雙方建交30年聯合聲明，內容除了表示雙方會朝著「兩國命運共同體」努力之外，對於台灣定位有許多哈薩克的表態，包含強調台灣是中國一部份、反對任何形式台獨、以及支持兩岸關係和平發展等。

這份「中華人民共和國和哈薩克共和國建交30周年聯合聲明」15日凌晨公布在中國外交部官網，內容指出，雙方願秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的精神，進一步加強雙邊對話，精心打造雙邊關係下一個「黃金30年」，且雙方亦表示朝著「打造世代友好、高度互信、休戚與共的『兩國命運共同體』的願景和目標努力」。

在雙方的政治互信以及核心利益議題上，哈方表示，「堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這也是聯合國大會第2758號決議確定的原則。台灣是中國領土不可分割的一部分，哈方反對任何形式的『台灣獨立』，支持兩岸關係和平發展以及中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力」。

陸方則表示，堅定支持哈薩克自主選擇的發展道路，支持哈薩克政府為保持國內穩定、族際和諧、促進社會經濟發展所採取的措施。

雙方也在聲明中強調，維護「政治安全」和「政權安全」意義重大，堅決反對外部勢力干涉。

至於「一帶一路」進展，雙方表示願繼續積極推動陸方共建「一帶一路」倡議同哈薩克「光明之路「新經濟政策對接，並宣布，「絲綢之路」合作理念涵蓋面廣，為加強各領域合作開闢廣闊前景，支持繼續共同落實建設「綠色通道」、「數位絲綢之路」等倡議，深化中歐班列和跨裡海國際運輸走廊務實合作。

另外，雙方還就促進跨境貨物運輸和擴大口岸過貨能力達成共識，並將積極推進「中華人民共和國政府和哈薩克共和國政府汽車運輸協定」修訂工作，提升互聯互通水平，雙方願探索並研究共建第三個鐵路口岸的可能性。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點