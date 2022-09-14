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習近平抵烏茲別克 將與普亭、莫迪雙邊會晤

記者陳言喬／即時報導
中國國家主席習近平14日晚間抵達烏茲別克撒馬爾罕，接受烏茲別克民族載歌載舞的盛大歡迎儀式，旁為陪同的烏國總統米爾濟約耶夫。（新華社）
中國國家主席習近平14日晚間抵達烏茲別克撒馬爾罕，接受烏茲別克民族載歌載舞的盛大歡迎儀式，旁為陪同的烏國總統米爾濟約耶夫。（新華社）

中國國家主席習近平出訪中亞，展開緊湊訪問行程。習近平在14日結束對哈薩克半天的訪問行程後，當地時間14日晚乘專機抵達烏茲別克的撒馬爾罕，展開對烏國國是訪問並將出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。習近平與烏茲別克總統米爾濟約耶夫定今天（15日）上午舉行正式會談。 

習近平在烏茲別克撒馬爾汗出席上合組織期間，還將與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪舉行雙邊會晤。

新華社14日晚間10時許發出報導，習近平14日晚抵達烏茲別克撒馬爾罕機場，烏國總統米爾濟約耶夫、政府總理阿里波夫、外長諾羅夫等高級官員在機場為習近平舉行盛大歡迎儀式。近百面中烏兩國國旗迎風飄揚，百米長毯兩側，禮兵英姿颯爽。兩國元首登上烏茲別克民族特色觀禮台。烏茲別克傳統長喇叭樂器奏響迎賓號，當地青年身著民族服裝，載歌載舞，用最歡快的節奏迎接最尊貴的客人。

習近平發表書面講話表示，中烏兩國和兩國人民的友誼跨越千年歷史長河，不斷煥發出勃勃生機和活力。中烏全面戰略夥伴關係發展駛入快車道，不僅造福兩國人民，也有力促進了地區和平穩定和繁榮發展。

「我將同米爾濟約耶夫總統就深化兩國合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中烏關係發展藍圖。我期待著出席上海合作組織撒馬爾罕峰會，同各方一道弘揚上海精神，深化互利合作，促進本組織健康穩定發展」。

習近平和米爾濟約耶夫定今天（15日）舉行正式會談，就推進中烏友好深入交換意見。中共中央辦公廳主任丁薛祥、中共中央外事工作委員會主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅、發改委主任何立峰等陪同人員同機抵達。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平 機場 中共

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