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中拚「火箭回收」 發動機實現重複使用

中國新聞組／北京14日電
西安航天動力研究所首次實現液氧煤油發動機的重複使用。(取材自微信)
西安航天動力研究所首次實現液氧煤油發動機的重複使用。(取材自微信)

由西安航天動力研究所自主研制的某型液氧煤油發動機，經過試驗後，實現重複飛行驗證。液體火箭發動機是航天運載器的主要動力裝置，發動機的可重複使用技術對可重複使用航天運載器至關重要。液氧煤油發動機首次重複飛行成功，標誌著中國發動機重複使用技術進入實戰階段。

觀察者網報導，液氧煤油發動機是中國新一代運載火箭的主要動力裝置，具有高性能、大推力、無毒無污染等優點。該發動機從設計之初，部組件方案及總體布局按多次工作的要求開展論證，所有閥門均為可多次工作的氣動、電動、液動等工作形式，地面研制試驗實現了單台發動機不下台重複試車八次。

十三五期間，西安航天動力研究所開展了液氧煤油發動機重複使用關鍵技術研究，取得了大量理論和試驗研究成果，為液氧煤油發動機重複使用奠定了基礎。

由於天地工作環境的差異性及各種保障條件的限制，液氧煤油發動機飛行重複點火與地面試驗重複點火不能簡單畫等號，飛行力、熱等環境條件也更加惡劣，因此液氧煤油發動機重複使用需要攻克的關鍵技術難題更多。

在發動機多次點火技術、大範圍變推力技術、力熱防護技術、重複使用狀態評估技術及使用檢測維護技術上，研制團隊針對性地制定檢測維護方案，做到了短期快速處理交付原機。

該型發動機作為某飛行器主動力裝置參加首飛試驗後，經檢測維護，再次裝配並順利完成了重複飛行試驗。

西安航天動力研究所所長張曉軍表示，液氧煤油發動機首次重複飛行成功，標誌著發動機重複使用技術進入實戰階段，「我們將進一步關注發動機的高可靠性、低成本、高性能，持續開展可重複使用技術探索，為我國快速大規模進出太空空間提供堅強動力保障」。

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