習普會前夕 中再表態挺俄「在核心利益上相互支持」

中國國家主席習近平14日出訪中亞，此行料與俄羅斯總統普亭會面。圖為習普2人2019年在俄羅斯聖彼得堡出席國際經濟論壇。(Getty Images)

中國國家主席習近平 14日出訪中亞，預計與俄、印等領導人會面。這是習近三年來首次出訪，除了展現經營中亞成果，更凸顯與莫斯科戰略關係緊密。中央外事辦主任楊潔篪12日會見俄羅斯 大使，稱中俄在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。繼栗戰書之後，再度表達對俄羅斯的友好與相挺之意。

有分析指出，習近平在20大前出訪，顯見20大人事安排已有定數。而在9月上海合作組織峰會會見俄羅斯總統普亭，美國總統拜登的會晤卻安排在11月的G20峰會，也透露出中俄關係仍然優先於中美關係。

據外交部官網消息，楊潔篪12日會見即將離任的俄國駐北京 大使德尼索夫（Andrey Denisov），他表示，在習近平和普亭的戰略引領下，兩國沿著正確軌道篤定前行，「雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際多邊場合密切協作」。

楊潔篪並指，中方願與俄方一起，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

德尼索夫則表示，近20年來親身經歷中國在經濟社會發展方面取得的輝煌成就，「在兩國元首親自引領下，俄中雙邊關係達到歷史最高水平，進入新時代」。

針對中俄關係及預料將登場的「習普會」，新加坡聯合早報引述南京大學國際關係學院院長朱鋒分析指，鞏固與俄羅斯的戰略協作夥伴關係，是北京在美國加碼打擊下努力「抱團取暖」的表現；不過，在俄烏戰局愈發複雜多變的背景下，北京強調兩國關係不會受烏克蘭局勢影響的同時，「不會做出超越當前立場的論述」。

朱鋒並稱，迄今為止，北京都沒有為俄羅斯提供直接的軍事裝備或財政援助，即便習近平和普亭會面，也不會有更進一步的表態、讓中國站在世界輿論的對立面，「因為這不僅違背中國的原則，也有損中國的利益」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指，過去幾個月來，俄方對中方關於俄烏戰爭的表態，有「選擇性突出部分觀點」的傾向，這次對全國人大常委會委員長栗戰書的報導也不例外，栗戰書不太可能作出與官方立場差距過大的論述，更有可能是俄方有意選擇性地突出、甚至一定程度上扭曲其說法。

他認為，無論是栗戰書出訪，還是本周可能發生的習普會，都將會引發西方國家的質疑及反彈；但對中方來說，這就是延續雙邊關係的常態表現。