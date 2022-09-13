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習近平14日出訪 中外交部：二十大前最重要元首外交

記者陳政錄／北京即時報導
習近平睽違32個月後再次出訪。（新華社）
習近平睽違32個月後再次出訪。（新華社）

中共總書記習近平將於14到16日，對哈薩克、烏茲別克進行國是訪問，並出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。中國外交部發言人毛寧13日表示，這是中共二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，並指習近平將和其他國家領導人就「重大國際和地區問題」等深入交換意見。

中國外交部12日宣布習近平的出訪訊息，受到外界關注，除了這是習自新冠疫情爆發以來首次出訪外，他也預料藉此場合，與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等舉行雙邊元首峰會。

對於習近平的出訪，毛寧13日在中國外交部例行記者會上表示，這次訪問是中方在中國共產黨二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

對於即將舉行的上合組織峰會，毛寧透露，習近平將與其他國家領導人，重點圍繞上合組織框架內全方位合作、重大國際和地區問題等深入交換意見，凝聚合作新共識。她說，相信上合組織將為促進世界和地區的和平發展事業作出更大貢獻。

毛寧還說，哈薩克、烏茲別克都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要的沿線國家。此次習近平對兩國進行國是訪問，代表中哈、中烏關係進入新的發展階段。

她表示，訪問期間，習近平將分別與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

本月7到10日，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪問俄羅斯並會見普亭，被視作為「習普會」鋪路。栗戰書當時表示，中方將加強與俄方的全方位合作；普亭則說，希望在烏茲別克與習近平會面。

習近平 哈薩克 普亭

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