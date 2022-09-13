美將「海馬斯」留東海 中媒：這不是挑釁又是什麽？

美國向烏克蘭提供大量的海馬斯系統，現在日本奄美大島上的陸自基地上也出現海馬斯火箭炮系統。(美聯社)

美國陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）日前表示，即使美日聯合訓練「東方盾」已經結束，他也不急於將多管火箭炮等武器從日本 基地撤走。對此，環球網旗下「樞密院十號」指出，美軍利用美日軍演，順勢把「海馬斯」部署到中國東海邊上，「這不是挑釁又是什麽？」

美國之音引述路透報導，弗林9日在參訪日本琉球群島中的奄美大島上的日本陸上自衛隊基地時說，「一些裝備我們就留在這裡，直到下次演習用」。他強調，「這是我們將能力前置部署的一個機會」。

今年美日還有兩次預定的聯訓演習。這意味著，這些裝備可能留在奄美大島至少幾個月，包括射程可達500公里的兩個高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）。

在俄烏戰爭中，美國向烏克蘭 提供大量的海馬斯系統，烏克蘭利用這些系統有效打擊遠離前線的俄羅斯軍事基地、軍火庫、部隊集結地以及指揮中心等目標。

路透認為，隨著因台海局勢緊張加劇，利用剛結束的聯合軍演，可能是華盛頓向東亞重新部署一些部隊的一個方便和快捷的方式，即便可能只是臨時的。

環球時報旗下「樞密院十號」指出，弗林在與日本陸上自衛隊幕僚長吉田圭秀的聯合新聞發布會上強調美日合作的重要性，稱美日軍事同盟的繼續存在將「有助於遏制一些國家的不良行為」。而日本時事通信社認為，弗林顯然旨在遏制中國，因為解放軍 正在加強其在台海和中國東海的常態化演習。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，白宮指責解放軍隨後在台海和東海的系列軍演試圖建立一種「新常態」，稱美方不會接受，並稱美軍未來將實施演習推動西太平洋地區局勢回穩。

對此，中國外交部發言人趙立堅日前嚴正駁斥，試圖改變台海現狀的是美國和台灣分裂勢力，不是中方。美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸地試圖「以台制華」。