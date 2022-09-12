德化工巨頭加碼投資中國 廣東廠投產

巴斯夫計畫到2030年向廣東湛江投資100億歐元，是德企在大陸史上最大一筆投資，該廠首套裝置日前投產。圖為2019年11月巴斯夫湛江一體化基地啟動。（新華社）

德國 化工巨頭巴斯夫集團在廣東湛江投資 的巴斯夫（廣東）一體化基地項目，日前舉行全面建設暨首套裝置投產儀式。該項目總投資約100億歐元（約100.65億美元），是德國公司在中國有史以來最大一筆投資。

影音來源：YouTube

據法國廣播電台11日報導，德國編輯部網絡消息，儘管中國有疫情 清零政策，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）還是在中國開設了新工廠。

據報導，德國化工集團巴斯夫表示，其位於中國南部湛江的第一家工廠本周開始投入運營。這是一個超級項目。該工廠每年將生產6萬噸工程塑料化合物，以服務於汽車和電子行業。到2025年，該公司希望僅使用可再生能源來實現生產目標，並成為未來全球第三大一體化生產基地。這家總部位於路德維希港的公司計畫到2030年向湛江投資100億歐元。

人民日報海外版評論稱，知名跨國企業以百億歐元加碼在華業務，折射出的「中國引力」看得見、摸得著。商務部數據顯示，今年1至7月，全國實際使用外資金額7983.3億元人民幣（約1152.6美元），按可比口徑同比增長17.3%；全國合同外資1億美元以上大項目實到外資668.5億美元，同比增長高達35.0%。評論指出，中國引力，根植於中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面。

中國外交部發言人毛寧回應提問指出，今年以來，德國對華投資繼續保持增長，這證明德國企業看好中國經濟前景和營商環境，對在華投資經營充滿信心。中方願同世界各國一道，加強經貿投資合作，共建開放型世界經濟。

但據路透報導指出，從中歐與中德的官方投資政策來看，未來恐不樂觀。報導引述消息人士表示，德國聯邦經濟部正考慮對向中國經營的德企取消提供國家投資出口擔保，甚至有官員說，「希望避免德國經濟變得過於依賴中國。」