FT：中國成為困難國家紓困金主 與IMF一爭長短

英國金融時報（FT）報導，中國已陸續對陷入金融危機的國家提供數百億美元的「緊急貸款 」，成為國際貨幣基金（IMF）的可怕競爭對手。這些紓困貸款與過去十年來的「一帶一路」基礎建設貸款（累積約8,380億美元）截然不同。

美國威廉與瑪麗學院AidData研究實驗室的數據顯示，接受中國「緊急貸款」的前三名依序是巴基斯坦、斯里蘭卡 及阿根廷，從2017年以來的總金額達328.3億美元。其他接受中國國家機構紓困貸款的國家還包括肯亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、安哥拉、寮國、蘇利南、白俄羅斯、埃及、蒙古與烏克蘭，具體金額不詳。

這些貸款是用來協助這些國家繼續償還外債，以及購買進口產品，緩和國際收支壓力，以免演變成如1997年亞洲金融危機及1980年代的拉美危機。

IMF對困難國家提供紓困金 額及債務重整計畫皆屬公開進行，而中國提供的貸款均為祕密進行。中國金融機構只公布空洞的內容，也未明示這些貸款是否要求受款國進行債務重整及經濟改革。分析師指出，中國提供的大部分「緊急貸款」，是為了防止之前「一帶一路」相關貸款發生違約情況。

這些貸款的條件並不優惠，通常比基準放款利率高出3個百分點左右。AidData研究公司指出，中國的作法往往是在「延後算總帳的時間」。

分析師指出，從目前斯里蘭卡的金融崩潰經驗顯示，北京的支持力道有時並不充分；而且由於並未要求斯里蘭卡進行結構改革，因此等到積重難返時，將須經歷更痛苦的調整。