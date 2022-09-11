中媒：俄羅斯想開發遠東地區 必須以誠待華、信任中國

中俄黑龍江大橋連通黑龍江黑河市與俄羅斯阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市。（取材自新華網）

中國全國人大委員長栗戰書7日至10日至俄羅斯 訪問，在遠東的符拉迪沃斯托克市（舊稱海參崴）與俄總統普亭會晤，雙方將加強各領域的進一步合作。中國專家稱，俄羅斯必須以誠待華，遠東地區才能得到充分開發，變成較發達地區。

俄羅斯在5日至8日於符拉迪沃斯托克市舉行第七屆東方經濟論壇，這是年度遠東地區的核心商業活動，今年有來自67個國家和地區的超過5000名來賓與會，中國部分，多家大型企業—中國建築、中國鐵建、華訊集團、新華三集團（H3C）、吉利Motors公司和 中國能建Russ公司均派代表出席。

俄羅斯總統普亭於會中發表重要演講，並與應邀出席論壇的多國領導人舉行雙邊會晤，包括中共中央政治局常委、全國人大委員長栗戰書。

觀察者網「風聞」引述中國專家表示，最近俄羅斯遠東地區的開發再度成為中國輿論熱點。如果俄羅斯遠東地區成為發達地區，或出現發達城市，對中國東北乃至全中國來說乃是利好，對於蒙古、俄羅斯西伯利亞和中亞乃至於日韓朝也都是利好。

文章稱，由於外東北和外貝加爾湖歷史上屬於中國故土，加上中俄邊界兩邊人口數量的巨大差異，所以俄羅斯一直對中國心存疑慮，無論在早期建設油氣管道還是合作建設基礎設施，或者建立東北亞經濟區、圖們江經濟開發區方面都首鼠兩端，進展不大。俄羅斯的經濟重心一直在歐洲部分，蘇聯解體後，遠東人口還下降。

長期以來，俄羅斯一直希望開發遠東地區，但是俄羅斯必須以誠待華，充分信任中國的聰明才智和資本，遠東地區才能變成較發達地區。

專家說，隨著中俄全面戰略協作夥伴關係全面進入新階段以及俄烏衝突的發生導致俄羅斯被以美國為首的西方制裁，遠東開發又迎來歷史性機遇。

但是這次能否成功呢？關鍵看俄羅斯能否做到充分信任中國。文章提出12點建議：

1.中俄歷史的邊界問題，已經在本世紀初得到解決，俄羅斯不應心存疑慮，擔心邊境 安危。面向和平發展的中國和背靠逐步崛起的中國，是資產不是負擔。

2.是充分信任中國經濟，作為世界上第二大經濟體，中國的資本完全可以協助俄羅斯開發遠東，實現雙贏。

3.隨著美元歐元地位的下降，俄羅斯應充分信任人民幣，可以建立上合組織和金磚國家參與的以人民幣為核心「籃子貨幣」，逐步取代美元等。

4.俄羅斯要學會揚長避短，完善法律，提高遠東地區官員治理水準，建立開發區，效仿當年中國經驗，以經濟建設為中心，實現遠東的大發展。

5.俄羅斯應實施面向中國的大膽的自由貿易政策。俄羅斯可在環符拉迪沃斯托克和靠近俄朝邊境地區建立中俄合作的自由貿易區，99年不變，考慮到俄羅斯顧慮，符拉迪沃斯托克市區及鄰近不列入自由貿易區，但必須有地方建立深水港。

6.大力引進人口。優先吸引俄羅斯境內其他地區的俄羅斯人和本國人；吸引中亞和其他國家的俄羅斯人；其次是吸引中國、蒙古、中亞、朝鮮等國的商人、投資 者以及勞動者等。

7.大力發展基礎設施。在彼得大帝灣附近建設新城。建設高速公路和普通公路，建設普通鐵路和高速鐵路。高速公路和鐵路可以引入中國管理模式，採用和中國一直的標準軌。新建從彼得大帝灣到中國境內的高速公路、高速鐵路和普通鐵路。建設沿日本海的鐵路，遠期可以連通庫頁島和日本北海道。

8.在自由貿易區並建設巨大港口，向後輻射中國東北華北、蒙古國和西伯利亞甚至中亞，向前輻射中國東南沿海、韓日、東南亞乃至於澳新和美加。

9.中俄共同投資，開發黑龍江下游和圖們江下游，重建並抬高俄朝鐵路大橋，讓萬噸貨輪可以通過圖們江和黑龍江入海。

10.建設多個機場。

11.建設密集的油氣官網設施，改善當地生活條件。

12.建設國家公園等，發展旅遊業，發展冰雪事業。