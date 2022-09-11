美軍確認：所有F-35都含有由中國合金製成的部件

F-35隱形戰鬥機的部件，成為美中近來交鋒的焦點。（取材自樞密院十號）

美國宣布暫停交付F-35隱形戰鬥機有了後續。美國星條旗報10日稱，負責監督該飛機項目的監管機構稱，目前交付的825架F-35戰鬥機中，每一架都含有由中國合金製成的部件，「這是美國法律和五角大廈 法規所禁止的」。

環球時報旗下微信 公眾號樞密院十號報導，美國原本想炒作「中國製造」對五角大廈供應鏈 的影響，但如今此事越鬧越大，眼看怎麼說都要成為麻煩，不得不改口說沒發現F-35中國產零件有風險，將尋求豁免。

此前五角大廈F-35項目辦公室說，F-35戰鬥機渦輪發動機中的磁鐵使用的鈷釤合金是在中國生產的，自2003年以來一直在該機上使用。為此五角大廈暫停了F-35的交付，以確保該項目符合與「特種金屬」相關的規定。

美國國防合同管理局發言人羅素·戈梅爾9日承認，所有交付的F-35戰鬥機都含有這些特殊金屬的部件。他還表示，預計不會「更換所有已交付戰機的磁鐵」，因為更換它們可能需要對500多架美國訓練和作戰飛機進行成本高昂且耗時的改裝。此外，此事持續擴大影響可能會威脅超過3300架該系列戰機的交付工作，洛克希德·馬丁公司和F-35聯合項目辦公室評估認為，此事涉及的渦輪發動機部件對飛機或整個項目不存在安全風險或飛行風險。預計下一步將尋求五角大廈負責採購的最高級別官員、美國防部副部長威廉·拉普蘭特批准國家安全豁免，以恢復交付已經組裝好的含有該合金的新飛機。

樞密院十號報導，首先，這並非F-35首次被發現使用「中國製造的部件」，早在10年前，五角大廈就批准霍尼韋爾公司在其他F-35部件中使用「中國磁鐵」，以保證受成本超支困擾的計劃能如期進行。但不同的地方在於，這次被發現使用的鈷釤合金是中國加工成部件之後，送到美國進行磁化，明確屬於「半成品加工」；而之前中國是提供「原材料」，後續加工都是由美方完成。

換句話說，這次F-35中被發現的「中國製造」技術比例更高，難怪五角大廈要急得跳腳。

其次，就連美國也承認，這塊「中國製造」的磁鐵，既不會導致F-35的機密洩露，也不會影響F-35的飛行安全。那麼此事為什麼會炒作得如此沸沸揚揚？

顯然，美媒之前的炒作就是奔著「中國製造」影響五角大廈供應鏈來的，希望推動美軍進一步在軍工領域與中國「脫鉤」。但讓美方措手不及的是，後續調查顯示「中國製造」對於F-35項目乃至整個美軍裝備供應鏈的影響深遠。拉普蘭特承認，即使是主要的武器公司也並不總是熟悉他們供應鏈的全部細節。

由此可見，美軍想打造完全脫離中國的裝備供應鏈，恐怕根本就是做不到。繼續炒作「中國製造」威脅美軍供應鏈，多半也只能像這次F-35事件一樣，最終以批准「國家安全豁免」草草收場。