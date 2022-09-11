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為避免遭西方二度制裁 華為部分俄員工轉至中亞

中國新聞組／北京11日電
華為避免遭受西方二度制裁，已將部分在俄羅斯員工轉移中亞國家。(歐新社)
華為避免遭受西方二度制裁，已將部分在俄羅斯員工轉移中亞國家。(歐新社)

華為創辦人任正非日前要求員工把「活下來」當作首要任務，俄媒報導，華為避免遭受西方二度制裁，已將部分在俄羅斯員工轉移至中亞國家；有媒體報導，蘋果將中資企業長江存儲列入iPhone 14新機的快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單，蘋果澄清沒有在任何產品中使用長江存儲芯片。

莫斯科時報報導，華為因為擔心西方二度制裁，在俄烏開戰後，即使未宣布退出俄羅斯市場，仍將在俄羅斯的部分員工遷往哈薩克及烏茲別克，其中，包括中國和俄國員工。華為在俄高層向俄媒Vedomosti證實確有其事。

華為今年上半年銷售收入比去年同期下滑5.8%，淨利率更從9.8%下降至5%，這代表華為的淨利比去年同期下滑51.97%，此外，由於受到美國的強力制裁，華為終端業務的收入也下滑25.3%。

另據中央社報導，媒體報導蘋果將中資企業長江存儲列入iPhone 14新機的快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單，長江存儲因與中國政府有關連而備受爭議，數位美國議員警告蘋果勿「玩火」。長江存儲因與中國政府有關連而備受爭議。

觀察者網報導，蘋果公司向英國金融時報表示，該公司沒有在任何產品中使用長江存儲芯片，但正在評估從長江存儲采購閃存芯片，以用於在中國銷售的iPhone手機中，同時提到，該公司不考慮在中國以外銷售的手機中使用長江存儲芯

華為 蘋果 俄羅斯

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