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上合峰會下周開 中印自邊境撤軍

特派記者陳政錄／北京10日電

中國國家主席習近平與印度總理莫迪有望在下周登場的上合組織峰會上會面，中印邊境對峙出現進一步和緩的訊號。中國國防部昨表示，中印兩軍在「加南達坂（Jianan Daban）」的一線部隊，於8日開始同步有計畫組織脫離接觸，這有利於維護邊境和平。

加南達坂哨點位於西藏阿克賽欽地區南部，距離中印先前發生衝突的加勒萬河谷地區不遠，是通往加勒萬河谷的重要山口之一，具有重要的戰略地位。

中國國防部昨表示，此舉是根據中印雙方第16輪軍長級會談達成的共識。

此前，印度外交部已先於8日傍晚發布聲明稱，印軍與解放軍已在戈格拉溫泉（Gogra-Hotsprings）的第15巡邏點地區有計畫撤離。

路透引述印度方面表示，中印撤軍是以協調且有計畫的方式進行的，這將有助於保持邊境和平。

上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，預定9月15日至16日，在烏茲別克舊都撒馬爾罕舉行，習近平、莫迪都預料出席，其他成員國包括巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等國家元首也預計與會。

7月17日，中印雙方舉行了歷時12小時的第16輪軍長級會談，當時，兩國發布聯合新聞稿表示，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。

中印有一段未界定的3800公里邊界，兩國軍隊過去遵守長期協議，避免動用任何武力，但自2020年6月，兩軍在拉達克的加勒萬地區發生衝突以來，雙方已進行多次軍長級會談尋求解決問題。

邊境 印度 國防部

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