上合峰會下周開 中印自邊境撤軍

中國國家主席習近平與印度 總理莫迪有望在下周登場的上合組織峰會上會面，中印邊境 對峙出現進一步和緩的訊號。中國國防部 昨表示，中印兩軍在「加南達坂（Jianan Daban）」的一線部隊，於8日開始同步有計畫組織脫離接觸，這有利於維護邊境和平。

加南達坂哨點位於西藏阿克賽欽地區南部，距離中印先前發生衝突的加勒萬河谷地區不遠，是通往加勒萬河谷的重要山口之一，具有重要的戰略地位。

中國國防部昨表示，此舉是根據中印雙方第16輪軍長級會談達成的共識。

此前，印度外交部已先於8日傍晚發布聲明稱，印軍與解放軍已在戈格拉溫泉（Gogra-Hotsprings）的第15巡邏點地區有計畫撤離。

路透引述印度方面表示，中印撤軍是以協調且有計畫的方式進行的，這將有助於保持邊境和平。

上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，預定9月15日至16日，在烏茲別克舊都撒馬爾罕舉行，習近平、莫迪都預料出席，其他成員國包括巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等國家元首也預計與會。

7月17日，中印雙方舉行了歷時12小時的第16輪軍長級會談，當時，兩國發布聯合新聞稿表示，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。

中印有一段未界定的3800公里邊界，兩國軍隊過去遵守長期協議，避免動用任何武力，但自2020年6月，兩軍在拉達克的加勒萬地區發生衝突以來，雙方已進行多次軍長級會談尋求解決問題。