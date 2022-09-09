美停收F-35 實現軍工科技與中脫鉤?

在洛克希德馬丁公司發現F-35戰機引擎的一個金屬零件來自中國後，美國7日宣布暫停這一戰機交貨。圖為在加州空軍基地上空飛行的美軍F-35戰機。(路透)

美國近日宣布暫停接收F-35戰機的交付工作，原因是F-35發動機中的一個部件使用來自中國的材料。中國軍事專家昨天表示，美方此舉的政治意義非常明顯，就是想實現與中國在軍工科技領域的「脫鉤」。

環球時報報導，F-35隱形戰鬥機由美國軍工企業洛克希德馬丁公司製造生產，渦輪發動機來自美國霍尼韋爾國際公司。據稱，8月下旬，霍尼韋爾從他們的一個第三級供應商處得到通知，他們使用的合金材料來自中國，然後在美國磁化。

美國軍方對「中國製造的零部件」大動干戈被認為與美國「擺脫對華稀土 依賴」的大背景有關。一直以來，稀土都被稱為是工業維生素，許多尖端武器中都離不開稀土成分。英國金融時報此前的一篇報導指出，洛馬公司生產的F-35戰鬥機，其電力系統和磁鐵等關鍵部件都嚴重依賴稀土。2015年至2018年，美國進口的稀土中有約80%來自中國。為了減少對中國的這種依賴，美國2020年11月宣布撥款近1300萬美元資助三家公司籌建稀土設施。美國國防部在2019年年底獲得授權，直接投資 提高稀土產能。

環球時報報導，軍事專家宋忠平8日表示，美國暫停接收安裝有中國產零件F-35戰機的舉動政治意義非常明顯：用法律名義來實現美國和中國在科技領域尤其是軍工科技領域的「脫鉤」。

據了解，美國當前正在開發印尼、澳洲 等國家的稀土資源，以取代來自中國的相關產品和服務。「美國為了和中國實現『脫鉤』，繞路去尋找代替產品，必然會增加其採購的周期和成本，損害自身利益，這是美國必須要承受的代價。」宋忠平表示， 中國當前對稀土原材料出口也增加了限制，更多鼓勵稀土深加工產品的出口，這一方面可以保護自然資源和環境，實現稀土資源的可持續發展；另一方面也有利於稀土產業的發展。