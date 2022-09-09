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栗戰書：中俄加速共開發遠東 兩國將深化戰略對接

記者羅印冲／綜合報導
中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書（左）出席第7屆東方經濟論壇，與俄羅斯總統普亭（右）會談。（取材自俄羅斯總統府官網）
中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書（左）出席第7屆東方經濟論壇，與俄羅斯總統普亭（右）會談。（取材自俄羅斯總統府官網）

中國全國人大常委會委員長栗戰書，7日與俄羅斯總統普亭同場出席第七屆東方經濟論壇全會，栗戰書致詞表示中方將支持並參與俄羅斯遠東開發，「中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作」。

據觀察者網報導，栗戰書致詞表示，中俄開展遠東合作是兩國元首親自推動和規劃的重要合作內容。中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接。

他並指，深化遠東開發與合作，將為促進本地區的安全與發展提供重要機遇。一是要踐行全球安全倡議，維護地區和平穩定。秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，對話而不對抗，「結伴而不結盟」，團結而非分裂，堅持安全不可分割，為維護地區和平穩定注入正能量。

二是要落實全球發展倡議，促進區域開放融合。要提振發展夥伴關係，匯聚合作資源和平台，加強發展政策聯通，維護產業鏈供應鏈安全暢通，為促進經濟全球化進程注入新動力。

三是要深化發展戰略對接，提升中俄遠東合作。開展一帶一路建設和歐亞經濟聯盟對接合作。兩國立法機構要加強協作，為此提供立法保障。

栗戰書指出，當前，中方繼續保持俄遠東地區第一大貿易夥伴國和第一大外資來源國地位。2021年中方與俄遠東聯邦區貿易總額接近140億美元，比2020年增長28％。截至今年上半年，有54個中資項目入駐「一區一港」，協議投資額達147億美元。

栗戰書是新冠疫情爆發以來，首位外訪的中共中央政治局常委，也是俄烏戰爭爆發之後首位訪俄的中國領導人。除俄羅斯外，栗戰書還將訪問蒙古、尼泊爾和南韓。他此行率領66人組成的大規模代表團，包括多名正部級高官。

俄羅斯 教育 一帶一路

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