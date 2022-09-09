戴琪談對中貿易：胡蘿蔔棍棒並用

美國貿易代表戴琪 7日表示，中國並不遵守全球貿易規範，美國會並用胡蘿蔔與棍棒，使中國的經濟和企業符合國際組織規範運作。戴琪提到關稅 是美國可用的工具之一，但未進一步談論關稅政策。

美國貿易代表署2日宣布維持對中國商品加徵的關稅，中國商務部 8日回應稱，在當前高通膨情勢下，美方決定延長對中加徵關稅，勢必使眾多美國企業跟消費者承受更大損失。

中國商務部發言人束珏婷8日指出，中方始終認為，美對中國301關稅措施「不利於中美兩國，不利於整個世界」。

針對美中貿易關係，戴琪7日在一場智庫活動上說，中國對美國和對全球貿易體系都存在緊張和差異，因為中方並非遵守相同規範來競爭，這並不公平；美國和世界貿易組織的規範，是基於開放市場、國家和市場經濟涇渭分明，中方追求的模式和大家都不同。

「這已持續好一段時間，美國持續對中國施壓，胡蘿蔔和棍棒並用，對話與執法並存。」戴琪說，要推動中國改革經濟，直到中方的經濟運作符合國際組織規範運作，美國需要更多有效的工具以確保可以和中國公平競爭，例如關稅和自我投資。

戴琪和美國商務部長雷蒙多8日至9日將在洛杉磯舉行印太經濟架構（IPEF）成立以來首次的部長級實體會議；戴琪表示，這是美國與區域貿易夥伴強化合作的重要起點。