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中國買俄天然氣棄美元 中媒稱利結算 外媒酸抱團取暖

中國新聞組／北京8日電
中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。(路透)
中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。(路透)

俄羅斯總統普亭7日宣布，中國將以人民幣和盧布購買俄羅斯天然氣，而不再使用歐元和美元。中國媒體分析指出，此舉將有助於提升中國貿易結算效率；在去美元化背景下，人民幣將得到更多結算支持，促進人民幣需求增加。不過外媒則酸這是中俄兩國在經濟上和政治上都受到國際孤立下的「抱團取暖」。

普亭在7日於海參崴舉行的東方經濟論壇開幕式上表示，中國將以人民幣和盧布向俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）支付天然氣費用。據彭博報導，一位知情人士透露，合同款項將用盧布和人民幣分別支付50%，立即生效。

Gazprom在6日已和中方簽署一項協議，俄羅斯供應給中方的天然氣，其付款方式將改為人民幣和盧布。但沒有公布更多細節。路透引述Gazprom的首席執行官米勒（Alexei Miller）表示，結算貨幣的改變，對中俄來說是「互惠互利」。

新京報報導，光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，目前尚不知相關具體運作方式，但對中國來說，使用本幣結算有助於降低匯率波動對外貿影響，提升貿易結算效率。

中國銀河證券分析師劉丹指出，俄羅斯的「盧布結算令」進一步加速了去美元化進程。在此背景下，人民幣將得到更多結算支持，促進人民幣需求增加。

中俄雙方天然氣合作已經維持多年。本次中石油與俄氣簽署的補充協議所涉合同「中俄東線供氣購銷合同」於2014年簽訂，雙方商定，俄氣通過「西伯利亞力量」管道向中國供應天然氣，為期30年，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，合同總價值預計4000億美元。

中俄東線管道於2019年12月投產並開始向中國供氣，此後俄氣向中國的天然氣出貨量一直穩步增長。通氣兩年後，至2021年12月累計輸氣量約136億立方米。

從中國的天然氣進口情況來看，由於「富煤缺油少氣」的能源格局，中國天然氣進口量在不斷增長。俄羅斯是重要的天然氣進口來源國，尤其是管道天然氣，目前也是中國第二大管道天然氣供應國。據海關總署數據，今年前7個月，管道天然氣進口量增長了10.8%。分析認為主要來自俄羅斯管道氣供應量的增加。

法廣引述未具名評論指出，俄這項決定只是與中國在互相抱團取暖。雖首先有利於人民幣，但中國貨幣是否正走向廢黜美元的道路，應還有很長的路要走。

中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。圖為位於河北唐山的中俄東線中段天然氣壓氣...
中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。圖為位於河北唐山的中俄東線中段天然氣壓氣站。（新華社）

天然氣 俄羅斯 普亭

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