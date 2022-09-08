美AI晶片禁令 重創中國大學科研

美國政府要求芯片大廠輝達、超微禁止出貨高階人工智能 （AI ）運算芯片給中國，其中包括A100、H100晶片 ，以及超微的先進AI晶片MI250，此舉不僅將重創一直依賴這些美國晶片的中國國有最具戰略重要性的研究機構及知名大學等，也衝擊習近平的軍事現代化進程。

自由亞洲電台引述路透報導，檢視過去2年可公開取得的10多項中國政府採購案，顯示清華大學去年10月支出逾40萬美元，向輝達採購兩台AI超級電腦，每台由4個A100晶片驅動；同月，中國科學院計算技術研究所花費約25萬美元採購A100晶片；今年7月中國科學院大學人工智能學院也耗費20萬美元，採購高科技設備，其中包括部分由A100晶片驅動的伺服器。

中共中央軍委會直接領導的「中國人民解放軍國防科技大學」，也是A100晶片的買家之一。NUDT的天河二號超級計算機，是世界最強大的超級電腦之一。

另外，像廣東暨南大學網絡安全學院、山東、河南和重慶等省市政府支持的許多研究所和大學也購買了A100芯片。

報導指出，這些晶片可以軍民兩用，輝達和超微晶片短缺可能阻礙中國公司發展影像和語音辨識等先進計算技術，這類技術在智慧型手機等消費性應用中很常見，但也具有軍事用途，如掃瞄衛星圖像以尋找武器或基地，以及過濾數位通訊以收集情報等。

據報導，缺乏這類芯片可能影響解放軍用於武器和軍事基地的衛星影像搜索，以及用於情報蒐集目的的數字通訊過濾。這將重創向來依賴這些美國芯片的中國國有研究機構及知名大學的科研進程。