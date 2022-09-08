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中國控美網攻西工大 遭美反嗆竊密慣犯

中國新聞組／北京8日電

中國5日指控美國國家安全局（NSA）對中國西北工業大學進行網絡攻擊並竊取數據，西北工業大學與中國軍方關係密切，NSA未對中方指控發表評論。美情報專家指出，美國情報單位不會將所蒐集的信息轉交給本國私營企業，這是美中情報工作的關鍵不同之處。

美國之音報導，中國國家計算機病毒應急處理中心發表報告說，美國NSA下屬的特定入侵行動辦公室（簡稱TAO）對中國國內的網絡目標實施了上萬次的「惡意網絡攻擊」，控制「數以萬計的網絡設備」，並竊取「超過140GB的高價值數據」。

報告說，西北工業大學今年6月發布聲明稱，該校遭受境外網絡攻擊並將矛頭指向目前擔任NSA網絡安全總監的羅伯特•喬伊斯（Robert Edward Joyce），稱其指揮了針對西北工業大學的網絡入侵行動。

據報導，中國外交部新任發言人毛寧說，這一報告「揭露了美國政府對中國進行網絡攻擊的又一個實例」。她還說，美方長期對中國手機用戶「進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其進行無線定位」，但沒有給出具體依據。

美國中情局（CIA）前官員艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）則指出，在他所建立的間諜案統計數據庫中，中國西北工業大學涉嫌4起美國經濟間諜案。

艾夫提米德斯說：「中國的情報體系利用國家的權力、以商業目的去進行蒐集，以此建立產業、主導產業。因此，這與美國之間存在巨大的差異。」

間諜 手機 CIA

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